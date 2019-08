Fall Buchental: St.Galler Stadtrat weist eine Aufsichtsbeschwerde gegen das Schulamt erneut ab

In Zusammenhang mit der Kündigung eines Lehrers am Realschulhaus Buchental hat der St.Galler Stadtrat eine Aufsichtsbeschwerde gegen das städtische Schulamt erneut abgewiesen. Ihm scheint es nicht sinnvoll, die drei Jahre zurückliegenden Vorkommnisse in diesem Schulhaus erneut aufzuarbeiten. Es gebe dafür auch keine rechtlichen Gründe.