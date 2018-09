Fachhochschule St.Gallen: Pfannenbrand in Kantinenküche – Schule evakuiert

Am Donnerstagvormittag hat es kurz nach 9.30 Uhr in der Fachhochschule St.Gallen gebrannt. Es handelte sich um einen Kleinbrand in der Küche, wie die Stadtpolizei St.Gallen auf Anfrage bestätigt.