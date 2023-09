Facebook-Debatte «Man wird nur angepöbelt»: Streit um badende Hunde am Lido in Goldach Eine Hundehalterin beklagt sich in einem Post über die Abneigung mancher Badegäste gegenüber Hunden am Goldacher Lido. Unter dem Post entbrennt darauf eine rege Diskussion.

Auch Hunde schwimmen bei der Hitze gerne eine Runde im See. Bild: Donato Caspari

Auch in diesem warmen Spätsommer ist das Baden im See nicht nur für Menschen, sondern auch für ihre Hunde eine willkommene Abkühlung. Manche Halterinnen und Halter nehmen ihre Vierbeiner daher mit ans Goldacher Lido. Ganz zum Unmut einiger Badegäste. Kürzlich beschäftigte die Frage, ob Hunde im Lido erwünscht seien, auch die Facebook-Gruppe «Du bisch vo Goldach, wenn …».

Unter dem Post einer Userin entbrannte eine rege Diskussion mit knapp 90 Kommentaren. Eine Hundehalterin beklagte sich darin über Badegäste, die ihr deutlich gemacht hätten, dass die Anwesenheit ihrer Vierbeiner am Goldacher Lido nicht erwünscht sei. Und das, obwohl dies ihres Wissens der einzige Ort in der Umgebung sei, an dem man noch mit Hunden baden gehen dürfe.

«Man wird nur angepöbelt»

Von anderen Hundehalterinnen und -haltern erhielt die Userin Zuspruch. Auch sie würden sich fast nicht mehr trauen, mit ihren Hunden ans Lido zu gehen, da sie dort Ablehnung erfahren würden. «Man wird nur angepöbelt», kommentiert eine Hundebesitzerin. Eine andere klagt über Badegäste, welche die Augen verdrehten, als sie mit ihrer Hündin im Lido baden ging. Sie vermisse mehr Hundefreundlichkeit am See und vor allem Plätze, wo auch die Vierbeiner sich abkühlen können.

Ein Grossteil der Kommentierenden nimmt die vierbeinigen Badegäste am Lido nicht als Problem wahr. «Ich habe keinen Hund, aber der Hund gehört zum See wie das Wasser auch», schreibt eine Userin. Dennoch gibt es auch Stimmen gegen die badenden Vierbeiner. Da, wo Familien seien, hätten frei laufende Hunde nichts zu suchen, kommentiert ein User. Es gäbe genügend andere Möglichkeiten, mit den Vierbeinern baden zu gehen. Zudem ekeln sich auch manche vor den badenden Hunden. «Wenn ich bade, will ich nicht neben mir einen Hund wissen, der seine Krankheiten und Läuse an mich weitergibt.»

Grundsätzlich dürfen Hunde am Lido baden

Laut der Gemeinde Goldach sind Hunde am Lido erlaubt. Auf den entsprechenden Wegen gelte Leinenpflicht. Es spreche aber nichts dagegen, dass ein Hund ein Bad nimmt. Da dies angeleint nicht möglich sei, dürfen die Vierbeiner ohne Leine ins Wasser. Bisher habe die Gemeinde bezüglich der Hunde am Lido keine Reklamationen erhalten. Sie appelliert an die Vernunft der Badegäste am Bodenseeufer, egal ob mit oder ohne Hund.