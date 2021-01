Evergreen «Vielleicht ist es eine Gabe Gottes»: Wie der ehemalige Stürmer Tamás Tiefenbach dem FC St.Gallen in den 90er Jahren zum Aufstieg verhalf Ohne Deutschkenntnisse und ohne Freundin kam Tamás Tiefenbach 1993 zum FC St.Gallen. Er war Torgarant und verhalf den Espen zum Aufstieg in die NLA. Heute ist Tamás Tiefenbach Athletik- und Co-Trainer von Austria Lustenau.

Torgarant in grün-weiss: Tamás Tiefenbach. Bild: Maurice André Shourot (23. März 1997)

Tamás Tiefenbach kam als junger Mann zum FC St.Gallen. 1993 war das. Niemand hierzulande kannte den 20-jährigen Stürmer aus Budapest. Die St.Galler waren soeben abgestiegen und wollte den direkten Wiederaufstieg in die NLA bewerkstelligen. Dazu brauchte es Tore. Diese erhoffte man sich von Tiefenbach. Der damalige St.Galler Trainer Uwe Rapolder hatte ihn «ausgegraben» und mehrmals beobachtet in Ungarn.

«Ich hatte eine gute Saison. Deshalb wurde Rapolder wohl auf mich aufmerksam», sagt Tiefenbach. Ein Manager fädelte den Transfer in die Ostschweiz ein. Ohne Deutschkenntnisse und ohne Freundin in einem fremden Land, das war zunächst schwierig. «Aber ich nahm sofort Deutschunterricht bei der Frau des Trainers. Und weil wir sportlich erfolgreich waren, wurde es auch einfacher mit der Integration», sagt der heute 48-jährige Tiefenbach.

Einst Spieler – und heute? Die Stadtredaktion ruft auch in dieser Saison einige ausgewählte Akteure des FC St.Gallen in Erinnerung, die zwischen den 1960er-Jahren und der jüngeren Vergangenheit auf dem Espenmoos oder im neuen Fussballstadion gespielt haben. (red)

Tiefenbach und Sturmpartner Radoslav Gilewicz trafen in der NLB regelmässig. «Ich erzielte sicher 20 Tore», sagt Tiefenbach. Ende Saison war St.Gallen wieder ein NLA-Klub. Das entscheidende Tor, das den Aufstieg bedeutete, verbuchte Tiefenbach gegen Yverdon. St.Gallen spielte in jener Saison auch gegen Basel. «Im St.Jakobstadion waren 44'000 Zuschauer. Das war imposant. Aber auch im Espenmoos herrschte eine unvergessliche Atmosphäre. Die Ostschweizer dürfen sehr stolz sein, dass sie einen solchen Klub haben. Es war auf jeden Fall eine tolle Zeit für mich.» St.Gallen verliess er Ende 1996, «weil ich das Gefühl hatte, dass ich eine Veränderung brauche».

Heute ist Tamás Tiefenbach Athletik- und Co-Trainer von Austria Lustenau. Bild: PD

Mit dem Klub ist Tiefenbach immer noch verbunden. «Ich verfolge die Resultate und besuchte auch Spiele, als das noch ging.» Sein Sohn Daniel, der nun für Austria Lustenau spielt, besuchte die Nachwuchsakademie der St.Galler.

Nach seiner Zeit in St.Gallen wechselte Tamás Tiefenbach Anfang 1997 zu Austria Lustenau. Gegen Steyr erzielte er wieder das Tor, das den Aufstieg in die Bundesliga besiegelte. «Vielleicht ist das eine Gabe Gottes. Weshalb mir das mehrmals gelang, kann ich wirklich nicht sagen», so Tiefenbach.

In der österreichischen Bundesliga spielte Tiefenbach für Austria Lustenau und Admira in Wien. Als seine Profikarriere ausklang, bildete er sich zum EDV-Techniker weiter. Aber der Fussball war stärker. Seit acht Jahren ist er professioneller Trainer, nachdem er auch die zweite Mannschaft des FC Wil betreut hatte.

Heute ist Tiefenbach Athletik- und Co-Trainer bei Austria Lustenau in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Er ist in Vorarlberg heimisch geworden und besitzt in Altach ein Haus. Deutsch spricht er schon seit langem perfekt.

Grün-weiss ist mittlerweile Tiefenbachs Lieblingsfarbe, denn auch das Tenu der Lustenauer ist grün-weiss. Das war früher anders. Mit seinem Stammklub Ujpest traf er in violett im Derby jeweils auf Ferencváros Budapest, das grün-weiss trug.

Mit dem FC St.Gallen spielte er mehrmals gegen den morgigen Kontrahenten. «Lugano war ein guter Gegner für uns.» Das heisst: St.Gallen gewann meistens, als Tiefenbach für Grün-Weiss spielte. Deshalb tippt er auf einen Heimsieg seines ehemaligen Vereins.