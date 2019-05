Evergreen: Beim FC St.Gallen entwickelte sich Isidor Cina vom Stürmer zum Verteidiger Fünf Jahre lang spielte Isidor Cina beim FC St.Gallen. Bei den «Espen» entwickelte sich der Stürmer zum Verteidiger, dessen Flügelläufe unvergessen sind. Und in St.Gallen fand der Walliser seine zweite Heimat. David Gadze

Isidor Cina spielte von 1971 bis 1976 beim FC St.Gallen. Hier im Duell gegen Peter Risi vom FC Zürich. (Bild: PD/Sammlung Isidor Cina)

Es gibt nicht viele Walliser, die in der 140-jährigen Geschichte des FC St. Gallen die Fussballschuhe für die «Espen» geschnürt haben. Einer von ihnen ist Isidor Cina. Seine Zeit in St. Gallen beschränkte sich jedoch nicht auf sein Engagement beim FCSG. Vielmehr fand Cina in St. Gallen seine zweite Heimat. 1971 kam er mit 25 Jahren in die Gallusstadt – und blieb fast 40 Jahre lang.

Schon als Kind sei er immer dem Ball nachgesprungen, erzählt Isidor Cina am Telefon. Über seinen Heimatverein, den FC Salgesch, kommt er nach der Rekrutenschule zum FC Raron. Der junge Stürmer wird in der Saison 1967/68 mit 24 Treffern Torschützenkönig der 1. Liga und spielt sich so auf den Radar grösserer Vereine. Der FC Sion interessiert sich für den damals 22-Jährigen, aber auch der FC Winterthur und GC. Die «Hoppers» machen am Schluss das Rennen – «nicht zuletzt wegen der Ablösesumme», wie Cina sagt. Er selbst habe gar keine Wahl gehabt. Auch bei den Konditionen – 1500 Franken im Monat plus 400 Franken Punkteprämie, wobei es für einen Sieg damals noch zwei Punkte gab – habe es keinen Verhandlungsspielraum gegeben. GC-Boss Werner Spross habe ihm in seinem Wohnzimmer einen unterschriftsfertigen Vertrag vorgelegt.

«Ich hätte sogar umsonst gespielt»

Mit dem Wechsel zum renommierten Grasshopper-Club sei für ihn aber ohnehin ein Traum in Erfüllung gegangen. Auch wenn er nicht Profi wurde, sondern nebenbei noch arbeiten musste, wie der Grossteil der Fussballer zu jener Zeit. «Ich hätte sogar umsonst gespielt.»

Bei den «Hoppers» kommt Cina immer wieder zum Einsatz und spielt auch im Messepokal – der heutigen Europa League – gegen Napoli. Doch dauerhaft kann er sich im Starensemble der Zürcher nicht durchsetzen. So wechselt er nach zwei Jahren bei GC 1970 zu den Young Fellows Zürich (heute YF Juventus) in die Nationalliga B, steigt mit dem Club jedoch ab.

Vom FC St.Gallen zum SC Brühl

Isidor Cina im Espenmoos.

(Bild: PD/Sammlung Isidor Cina)



Im Sommer 1971 holt ihn der FC St. Gallen, der soeben in die Nationalliga A zurückgekehrt ist, und gibt ihm so die Chance, wieder in der höchsten Liga zu spielen. Dank seiner Physis, Schnelligkeit und Technik wird Cina zu einem wichtigen Baustein der Mannschaft. Beim FCSG rückt er jedoch immer weiter nach hinten. Am Schluss spielt er nicht mehr als Stürmer, sondern als rechter Verteidiger. Er wird bekannt für seine Flügelläufe und füttert die Stürmer mit seinen Flanken. Nach fünf Jahren, im Sommer 1976, verlängert der FC St. Gallen den Vertrag von Cina jedoch nicht. Für den knapp 31-Jährigen kommt ein Wechsel in einen anderen Landesteil aber nicht in Frage.

«In St.Gallen hatte ich eine Familie gegründet, meine Töchter gingen hier zur Schule, ich arbeitete in einem Ingenieurbüro.»

So entschliesst sich Cina, seine Karriere als Spielertrainer beim SC Brühl ausklingen zu lassen. Nach drei Jahren hängt er seine Fussballschuhe an den Nagel.

Danach trainiert er diverse andere unterklassige Vereine in der Region, ehe er in der Saison 1984/85 nochmals den SC Brühl übernimmt. Er führt die «Kronen» nach dem Abstieg direkt zurück in die 1. Liga, kann in der folgenden Saison den erneuten Abstieg aber nicht verhindern. Später arbeitet Cina ausserdem als Assistent bei der Schweizer

U15-Nationalmannschaft.

Spuren abseits der Fussballplätze

Isidor Cina hinterlässt seine Spuren in der Stadt St. Gallen auch ausserhalb der Fussballplätze. Er ist unter anderem am Aufbau der Lehrstellenbörse beteiligt und berät später Jugendliche, die auf der Suche nach einem Job sind.

Isidor Cina heute. (Bild: PD)

Inzwischen wohnt der 78-Jährige nicht mehr in St. Gallen. 2008 kaufte er ein Landgut in Montaut, einem Ort in der Nähe von Bordeaux. Den Schweizer Fussball verfolgt er jedoch weiterhin. Und er kommt immer wieder nach St. Gallen zurück, um die eine seiner beiden Töchter und die Enkel zu besuchen.