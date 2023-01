Roland Hochreutener erlebte als Anwohner den Grosseinsatz in Rorschach mit. Im Video schildert er seine Eindrücke. Video: Raphael Rohner / Sarah Wagner

Evakuierung «Zum Inhalt der Drohung gibt es keine Auskunft»: Polizei-Grosseinsatz bei den Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten Am Mittwoch hat die Kantonspolizei St.Gallen kurz nach 7 Uhr Kenntnis von einem anonymen Drohanruf gegen die Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten erhalten. Ein Grossaufgebot an Polizeikräften steht laut Mitteilung im Einsatz. Die Schulen wurden evakuiert und kontrolliert. Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen eingeleitet.

Nach einem anonymen Drohanruf ist ein Grossaufgebot an Polizeikräften zu den Schulstandorten in Rorschach und Altstätten ausgerückt. Die Schulen wurden evakuiert und die Gebäude durch Polizeikräfte nach möglichen Gefahren durchsucht. Um 8:30 Uhr konnte für einen Standort in Rorschach und den Standort in Altstätten Entwarnung gegeben werden. Die Durchsuchungen hatten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei keine Auffälligkeiten ergeben.

Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen zum Grosseinsatz wegen anonymer Drohung gegen Berufs- und Weiterbildungszentren. Video: Raphael Rohner / Sarah Wagner

Die Einsatzleitung der Kantonspolizei St.Gallen stand im permanenten Austausch mit den Schulen. Als Sicherheitsmassnahme wurde der Unterricht an den betroffenen Orten ausgesetzt. Die Lernenden arbeiten in ihren Lehrbetrieben. Die Polizeikräfte bleiben vorerst im Einsatz.

6 Bilder 6 Bilder Bild: Andrea Stalder

Zum genauen Gegenstand der Drohung macht die Kantonspolizei St.Gallen keine Angaben. Das gleiche gilt für die nun folgenden Ermittlungen: Auf Anfrage dieses Mediums gibt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei, aus taktischen Gründen keine weitere Auskunft. (kapo/sae)

Update folgt...