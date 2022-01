EUROPAMEISTERSCHAFT St.Galler Schiedsrichter pfeifen EM-Spiel mit einem St.Galler Handballer Drei St.Galler sind an der Handball-EM in der Slowakei und Ungarn dabei: Die Schiedsrichter Arthur Brunner und Morad Salah sowie St.Otmars Spieler Ariel Pietrasik. Im Rekordspiel zwischen Norwegen und Polen stand das Ostschweizer Trio gemeinsam auf dem Feld.

Die Weltklasse-Schiedsrichter Arthur Brunner (links) und Morad Salah Bild: Michel Canonica

Norwegen gewann zum Auftakt der Hauptrunde an der 15. Handball-EM gegen das ersatzgeschwächte Polen 42:31. In Bratislava stellten die Norweger eine Bestmarke auf. Noch nie waren einem Team an einer EM 42 Tore in einem Spiel gelungen. Ariel Pietrasik erhielt in der 15. Minute eine Zweiminutenstrafe.

Ariel Pietrasik (rechts) gegen Norwegens Topspieler Sander Sagosen. Bild: Martin Divisek / EPA

Das Schweizer Schiedsrichter-Duo Arthur Brunner und Morad Salah kam im Rekordspiel zu seinem dritten Einsatz.

Zum EM-Auftakt leiteten Brunner/Salah das Startspiel von Co-Gastgeber Slowakei gegen Norwegen (25:35). Danach ging es weiter in die slowakische Hauptstadt Bratislava, wo die attraktive Vorrundenpartie zwischen Titelverteidiger Spanien und Schweden (32:28) von den beiden Schweizern gepfiffen wurde.

Brunner und Salah hielten sich auch an der EM 2022 gut und wurden für die Hauptrunde berücksichtigt. Es sind noch zwölf Schiedsrichterpaare dabei. An den Olympischen Spielen pfiffen die St.Galler einen Halbfinal.

Die EM 2022 dauert fast bis Ende Januar. Der Final findet am 30. Januar statt, die Halbfinals sind einen Tag vorher anberaumt.