Es hat schon beinahe Tradition: Seit Beginn der Europameisterschaft gehen die Fans der italienischen Nationalmannschaft nach jedem Spiel in der Stadt St.Gallen hupend und Fahnen schwenkend auf die Strasse. So auch in der vergangenen Nacht: Sie feierten den Sieg über Spanien und den Einzug in den EM-Final.