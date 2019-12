In der Rorschacher Innenstadt weihnachtet es auch ohne Schnee Der Bummelsonntag lockt viele Besucher in die Rorschacher Innenstadt. Standbetreiber und Geschäftsführer sind zufrieden.

«Es ist zwar nicht so kalt, doch ein Glühwein gehört halt einfach dazu», sagt einer der zahlreichen Besucher am Bummelsonntag. Viel Volk tummelt sich an den Glühweinständen in der autofreien Innenstadt. Aber auch an den 54 Marktständen herrscht reger Betrieb.

Uwe Roll, Geschäftsführer von Dekostil. Bild: Natascha Arsic

«Die Leute kaufen vor allem kleinere Geschenke, die sie nicht den ganzen Tag in Säcken schleppen müssen», sagt Uwe Roll, Geschäftsführer von Dekostil. Er sei zufrieden mit dem diesjährigen Anlass. «Letztes Mal hatten wir unseren Stand am Anfang der Strasse. In der Stadtmitte ist mehr los, das merkt man schon.»

Heidi Davatz, Vertriebspartnerin von «Für immer Fit». Bild: Natascha Arsic

Mehr Kundschaft im Vergleich zum Vorjahr stellt auch Heidi Davatz vom Unternehmen «Für immer fit» fest. Einerseits liege das am schöneren Wetter. Andererseits aber beschäftigten sich die Menschen zunehmend mit Themen wie Gesundheit und Nachhaltigkeit. Ihre Produkte aus Aloe vera kämen daher gut an. «Die Leute sind auch bereit dazu, etwas mehr Geld für gute Qualität auszugeben», so Davatz.

Alles dreht sich um die Kinder

Alexandra Graf, Geschäftsführerin Buchhandlung Wörterspiel. Bild: Natascha Arsic

Zum ersten Mal am Bummelsonntag dabei ist die Buchhandlung Wörterspiel, die im März dieses Jahres eröffnet hat. Geschäftsführerin Alexandra Graf sagt:

«Wir sind positiv überrascht vom Anlass.»

Viele Besucher seien zum ersten Mal auf ihr Geschäft aufmerksam geworden. Der Bummelsonntag ist für viele Rorschacher Gewerbler eine gute Möglichkeit, neue Kundenkontakte herzustellen oder bisherige zu pflegen. Graf sagt:

«Während der Weihnachtszeit werden besonders die Kinder verwöhnt, das ist ganz klar.»

Patrik Baumann, Mitarbeiter «Kinderkarussell». Bild: Natascha Arsic

Bilderbücher, Spielzeug, aber auch Familienspiele seien gefragt. Alles um die Kleinen dreht sich auch auf der Poststrasse zwischen Mode Weber und Vögele Shoes. Ungeduldig warten die Kinder vor dem Karussell, bis sie sich endlich auf das Pferd oder in die Kutsche setzen dürfen. «Nochmals, nochmals», heisst es dann sofort. Patrik Baumann freut’s. Seit dem Mittag dreht sich das Kinderkarussell pausenlos. «Glücklicherweise gab es keine Zwischenfälle, doch bei so vielen Kindern muss ich immer sehr aufmerksam sein», sagt Baumann. Da eine Fahrt nur einen Franken koste, locke dies viel Kundschaft an.

Trockenes Wetter lockt mehr Besucher

Romolo Cardillo, Geschäftsführer Cafébar La Vela. Bild: Natascha Arsic

Ein paar Meter weiter geht es in der Gelateria La Vela ähnlich zu und her. Weniger laut zwar, doch die hausgemachten Panettone sind mindestens genauso beliebt wie eine Karussellfahrt. «Der Verkauf läuft besser als letztes Jahr, als es regnete. Es sind definitiv mehr Leute unterwegs», so Geschäftsführer Romolo Cardillo. Dies stellt auch OK-Präsidentin Debora Angehrn fest.

Debora Angehrn, OK-Präsidentin vom Bummelsonntag. Bild: Natascha Arsic

«Das schöne Wetter ist ideal für den Sonntagsverkauf. Die Stimmung ist sowohl an den Ständen als auch in den Geschäften gut.»

Genaue Zahlen gebe es keine, ein abschliessendes Resümee müsse erst noch gezogen werden. Und auch die Besucher scheinen zufrieden und ziehen ihr eigenes Fazit: «Es ist schön, dass der Bummelsonntag jedes Jahr alle nach draussen zieht, wo man sich zum Glühwein trifft.»