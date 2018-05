Interview Es hat sich ausgebuhlt: Rorschacherberger fliegt aus Kuppelshow Luca Monaco (22) ist nicht mehr dabei im Kampf um das Herz der Basler Bachelorette Adela Smajic. In der Folge von Montagabend bekam Monaco keine Rose und musste die Sendung verlassen. Rossella Blattmann

Luca Monaco kämpfte um das Herz der Bachelorette. (Bild: Rossella Blattmann)

Luca Monaco, sind Sie enttäuscht, dass Adela Smajic Sie nicht zu ihrem Rosenkavalier gekrönt hat?

Nein. Ich habe mit dem Rauswurf gerechnet. Als Adela in der Nacht der Rosen keine Rose für mich hatte, ahnte ich das bereits.

Warum?

In der letzten Folge waren wir beim Bungee Jumping. Das Date lief sehr gut. Dennoch hatte ich den Mut nicht, Adela zu küssen. Im Nachhinein hätte ich vielleicht offensiver sein sollen.

Bereuen Sie Ihre Teilnahme bei der Kuppelshow?

Nein, auf keinen Fall. Ich würde jederzeit wieder bei «Die Bachelorette» mitmachen.

Sind Sie in festen Händen?

(lacht)

Nein, nein. Ich bin momentan in keiner Beziehung. Ich möchte es langsam angehen.

In der Sendung fielen Sie mehrmals mit Ihrer humoristischen Ader auf. Werden Sie jetzt Stand-Up-Comedian?

Ich habe definitiv Pläne, die in die Richtung Comedy gehen. Auf Instagram habe ich bereits begonnen, lustige Videos zu posten. Eine Zukunft im Showbusiness reizt mich auch sehr. Mir gefällt es, im Rampenlicht zu stehen. Nächstes Jahr will ich mich unbedingt für die deutsche Ausgabe von «Die Bachelorette» anmelden. Ich will der erste Schweizer Kandidat bei der deutschen «Bachelorette» sein.