«Es geht ums Erleben, Erfassen und Diskutieren der digitalen Welt»: St. Gallen bekommt ein elektronisches Festival St.Gallen wird zur digitalen Spielwiese. Das Festival «Sankt Elektronika» bietet ein vielfältiges Digitalprogramm, das Laien und Profis gleichermassen ansprechen soll. Die Veranstalter haben dabei mit der Stadt zusammengearbeitet.

Die «Sankt Elektronika» soll die Digitalisierung erlebbar machen. Bild: PD/Museum für Kommunikation, Bern

Am letzten Oktoberwochenende steht St.Gallen im Zeichen der Digitalisierung. Im Rahmen der vierten Schweizer Digitaltage findet in St. Gallen zum ersten Mal das Festival Sankt Elektronika statt. Interessierte können an verschiedenen Orten in der Stadt in Kontakt mit Digitalisierung kommen.

Grosse Auswahl, Hauptsache Digital

Das Angebot reicht vom digitalen Fussballspiel, bei dem man gegen Freunde antreten kann, über ein Kopfhörer-Konzert in der Schutzengelkapelle bis hin zum Programmier-Workshop via Microsoft Teams.

Das Programm steht, wird aber stetig erweitert, mit neuen Angeboten wie Führungen oder Vorträgen, sogenannten Panels. Eines dieser Panels hält Robert Cornelius, Gründer der Kleidermarke Switcher. Er spricht über die Rückverfolgbarkeit von Kleidungsstücken.

Festivalleiter Lukas Hofstetter Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Festivalleiter Lukas Hofstetter sagt:

«Wir wollen Digitalisierung erlebbar machen.»

Klassische Podiumsdiskussionen seien meist langweilig, die Form müsse aufgebrochen werden. Zusammen mit dem St.Galler Musiker Marc Frischknecht hatte er die Idee eines digitalen Festivals, bei dem es mehr ums Erleben geht. Die Idee sei schon länger in ihren Köpfen herumgeschwirrt.

Die Schweizer Digitaltage seien aber der perfekte Aufhänger für das Projekt. «Wir wollen allen etwas bieten, dem Fachpublikum genauso wie den Laien», sagt Hofstetter. Ein Wermutstropfen bleibt: Wegen der Pandemie kann nur die abgespeckte Variante stattfinden.

Die Stadt bringt digitale Erfahrung mit

Stadtpräsident Thomas Scheitlin Bild: Ralph Ribi

Lukas Hofstetter ist in der St.Galler Kulturszene kein Unbekannter. Er ist unter anderem Veranstalter des Kulturfestivals. Deshalb trat er schon früh in den Kontakt mit den Behörden. Die Stadt hatte 2019 in der Neugasse die sogenannte «Smarthalle» betrieben. Auch dort konnten sich Interessierte über die Digitalisierung informieren.

Dementsprechend gross ist die Unterstützung von Stadtpräsident Thomas Scheitlin: «Das ‹Sankt Elektronika› bietet den idealen Rahmen, um die Kompetenzen von St.Gallen national publik zu machen.»

Die Stadt St.Gallen hat im September eine «Smart City»-Strategie publiziert. Das Ziel ist es, mit neuen Technologien Ressourcen zu sparen und den Menschen den Alltag zu erleichtern.

Events und Veranstaltungen wie die Sankt Elektronika, bieten laut dem Stadtpräsidenten eine gute und einfache Art um die Bevölkerung an die Thematik Digitalisierung heranzuführen. Scheitlin sagt:

«Es geht ums Erleben, Erfassen und Diskutieren der digitalen Welt.»

Die Stadt schliesse nicht aus, dass es in der Zukunft eine weitere Ausgabe der «Sankt Elektronika» gebe, wenn sich das Konzept bewährt. Er selbst werde auch anwesend sein: «Ich freue mich besonders auf die Vorträge im Pfalzkeller und bin gespannt auf das Kopfhörerkonzert in der Schutzengelkapelle.»

Die Anmeldephase läuft

Wer mit dem Gedanken spielt, einen Workshop zu besuchen, informiert sich am besten bei den jeweiligen Anbieter, und meldet sich frühzeitig an. Das Programm kann auf der Website angeschaut werden. Der Eintritt ist gratis. Der Platz ist allerdings aufgrund der geltenden Vorschriften beschränkt.