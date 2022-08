Erweiterung «Es ist ein spezielles Projekt»: Die Bauarbeiten im Gossauer Erlenhof schreiten voran Die Lehmann-Gruppe erweitert ihren Holzverarbeitungsbetrieb im Gossauer Erlenhof. Die Stadt hat in den letzten eineinhalb Jahren gleichzeitig neue Strassen gebaut sowie den Loobach verlegt, offengelegt und mit Ufergehölz bepflanzt. Das Ergebnis haben Vertreter der Stadt nun an einem Rundgang präsentiert.

Die Bauarbeiten auf dem Gossauer Erlenhof schreiten voran. Bild: Tobias Garcia

Es ist nicht zu übersehen und -hören, wenn man durch den Erlenhof in Gossau schreitet: Hier wird gebaut – und zwar fleissig. Bauarbeiter wuseln umher, ein Kran ragt in die Höhe, die Strasse sieht ganz frisch aus. Die Lehmann-Gruppe erweitert ihren Holzverarbeitungsbetrieb. Das Unternehmen spricht von einem «Generationenprojekt»: Der Erlenhof sei nicht nur Anziehungspunkt für Architekten und Holzinteressierte aus aller Welt, sondern auch Arbeitsort für die über 300 Mitarbeitenden der Firmen, die zur Lehmann-Gruppe gehören.

An den Bauarbeiten auf dem Gelände ist auch die Stadt Gossau beteiligt. Sie hat neue Strassen gebaut und den Loobach verlegt. «Es ist ein spezielles Projekt», sagt Stadträtin Gaby Krapf-Gubser bei einem Rundgang. Das Verfahren, bis die Bauarbeiten starten konnten, sei sehr anspruchsvoll gewesen, führt Gaëtan Michel aus. Er ist Projektleiter beim städtischen Tiefbauamt. Man habe das Projekt mit dem Kanton, dem Unternehmen, dem Abwasserverband und der Nachbargemeinde Niederbüren koordinieren müssen. Zudem gehe es um ein grosses Bauvolumen.

Projektleiter Gaëtan Michel und Stadträtin Gaby Krapf-Gubser beim Rundgang im Gossauer Erlenhof. Bild: Tobias Garcia

Stadt ist es ein Anliegen, dass Lehmann-Gruppe erweitern kann

Aber der Reihe nach: Im März 2019 hatte das Gossauer Stadtparlament einen Kredit in der Höhe von 740'000 Franken für die Wasser- und Strassenbauprojekte sowie die Elektrizitätsarbeiten im Erlenhof bewilligt. Den Rest der Kosten für die Erschliessung und den Hochwasserschutz in der Höhe von insgesamt rund sechs Millionen Franken tragen das Unternehmen sowie Kanton und Bund. Anfang Mai 2021 fuhren dann die ersten Bagger auf, wie Michel sagt.

Für die Stadt ist das Projekt ein wichtiges: Man sei überzeugt, dass die Arbeiten nicht nur die Weiterentwicklung der Lehmann-Gruppe sicherstelle, sondern auch eine verkehrliche und ökologische Aufwertung im Gebiet Erlenhof ermögliche, schrieb der Stadtrat im Jahr 2019 in seinem Bericht und Antrag ans Parlament. Der Stadt sei es ein Anliegen, dass die Lehmann-Gruppe ihren Betrieb in Gossau erweitern könne, so Krapf.

«Es ist ein sehr renommiertes Unternehmen.»

Gaëtan Michel, Projektleiter Tiefbau bei der Stadt Gossau. Bild: Tobias Garcia

Auch die Führung des Unternehmens, das sich seit fünf Generationen in Familienhand befindet, ist «weiterhin überzeugt vom Produktionsstandort in Gossau», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Holzindustrie sei dem starken Wettbewerbsdruck aus dem nahen Ausland ausgesetzt. Damit sich die Lehmann-Gruppe erfolgreich weiterentwickeln könne, seien Innovationen und Investitionen in Technik und Produktionsstätten nötig.

Der grosse Teil der Arbeiten, für welche die Stadt verantwortlich ist, sei mittlerweile erledigt, sagt Michel beim Rundgang. Der Loobach verlief früher direkt durch das Industrieareal, die Überbleibsel sind noch zu sehen. 122 Meter waren eingedolt, der Rest war in einem schlechten Zustand. Die offenen Strecken wiesen zudem zu kleine Querschnitte auf, um die Abflusskapazität für ein 300-jähriges Hochwasserereignis ableiten zu können. Das ist heute anders. Michel zeigt Pläne, um die Veränderungen zu illustrieren.

Lastwagen sollen nicht mehr über Albertschwilerstrasse fahren

Der Bach wurde an den nördlichen Rand der Gewerbe- und Industriezone verlegt, ausgebaut, renaturiert und mit Ufergehölz bepflanzt. «Das ist ein wichtiger Beitrag an die Ökologie», sagt Krapf. Der Schwerverkehr wird neu über die Mühlebach- und Erlenstrasse geführt. Die beiden Strassen wurden darum teilweise verlegt und verbreitert, neue Brücken errichtet. «Früher waren diese Strassen ganz schmal», so Michel. Neu können Lastwagen darauf kreuzen. Die Albertschwilerstrasse soll vom Schwerverkehr künftig nicht mehr als Zufahrt zum Betriebsgelände genutzt werden. So habe man es mit dem Unternehmen vereinbart.

Der Loobach wurde verlegt, ausgebaut und mit Ufergehölz bepflanzt. Bild: Tobias Garcia

Ganz abgeschlossen sind die Bauarbeiten der Stadt Gossau im Erlenhof aber nicht. So muss laut Michel beispielsweise noch die letzte Brücke zurückgebaut und dann neu errichtet werden. Anschliessend müsse man diverse Nebenarbeiten erledigen, etwa die Montage der Geländer bei den Brücken und Kunstbauten. Er rechnet damit, dass die letzten Tiefbauarbeiten in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen werden können. Später muss bei den Strassen noch der Deckbelag eingebaut werden, diese Arbeiten sind für den Sommer 2023 geplant. «Zuerst müssen wir den Untergrund im Strassenbereich setzen lassen», sagt Michel. Das dauert noch ein bisschen.