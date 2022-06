Tüftler-Szene Kreative Orte sichtbar machen: In St.Gallen findet das erste Makerfestival statt 17 St.Galler Tüftlerlabore, Ateliers, gemeinschaftlich genutzte Werkstätten und Nähstuben öffnen ihre Türen. Wer hingeht, kann gleich selber Dinge ausprobieren.

Im Atelier Seremik entstehen Keramik-Gegenstände. Auch sie sind Teil des Makerfestivals. Bild: Sara Spirig

«Überall in der Schweiz gibt es viele coole Orte, die zu wenig zur Geltung kommen», sagt Marcio Ferreira dos Santos. «Wir wollen die kreativen Orte sichtbar machen.» Dos Santos ist Mitorganisator des Makerfestivals, das kommenden Samstag in St.Gallen stattfindet. Mit dem Festival soll die «Makerszene» bekanntgemacht werden. In dieser Szene bewegen sich Menschen, die gerne tüfteln, Dinge selber schaffen oder reparieren. «Wir wollen ihnen eine Plattform bieten.»

29 Workshops in verschiedenen Ateliers

So haben in St.Gallen am Samstag von 9 bis 16 Uhr 17 verschiedene Werkstätten geöffnet. Tattoo stechen lernen, eine eigene Stofftasche nähen oder einen Roboter programmieren: Den Organisatoren sei ein Tag der offenen Tür zu langweilig, deshalb dürften die Besucherinnen und Besucher gleich selbst Hand anlegen. «Wir wollen, dass Interessierte in diese Welten eintauchen und selbst etwas schaffen können», sagt Ferreira dos Santos. Den ganzen Tag finden 29 verschiedenen Workshops statt. Auch spontane Besuche seien willkommen. Zum Abschluss gibt es ab 18 Uhr eine Afterparty im Bahnhof Bruggen, mit Bar, Konzert und DJs.

«Es wäre super, wenn möglichst viele Leute an das Festival kommen. Es sind so viele tolle, kreative Orte dabei.» Die Idee sei, dass die Besucherinnen und Besucher auch unter dem Jahr die verschiedenen Angebote nutzen. Ob nächstes Jahr wieder so ein Event durchgeführt werde, stehe noch nicht fest.