ERSTE HILFE Note 6 fürs Leben retten: Eine Maturandin hat mit ihrer Abschlussarbeit das Rettungssystem in Gossau verbessert Svenja Breitenmoser vom Gymnasium Friedberg wollte mit ihrer Maturaarbeit die Überlebensrate bei Herznotfällen steigern. Die 17-Jährige erarbeitete ein Erste-Hilfe-Konzept für ihre Schule und sorgte für einen neuen, öffentlich zugänglichen Defibrillator in Gossau.

Svenja Breitenmoser mit ihrem Vater Andreas (rechts) und Beat Süess, Geschäftsführer der Firma Top Whirlpool, vor dem neuen Defibrillator in Gossau. Bild: Svenja Breitenmoser

«Jede Minute zählt – Massnahmen zu einem verbesserten Outcome bei einem Herznotfall»: So heisst die Maturaarbeit der Schülerin Svenja Breitenmoser aus Gossau. Die Arbeit wurde nicht nur mit Bestnote ausgezeichnet, sondern sorgte auch dafür, dass das Gymnasium Friedberg zur «Herzschule» ernannt wurde und die Stadt Gossau einen weiteren, öffentlich zugänglichen Defibrillator erhalten hat.

Erschreckende Zahlen führten zur Idee

Während eines Nothelferkurses wurde die 17-Jährige mit diversen Zahlen rund um Todesursachen konfrontiert. «Erschreckend fand ich dabei, wie klein die Überlebensrate bei einem Herznotfall ist», sagt Breitenmoser. Deshalb habe sie sich dafür entschieden, ihre Maturaarbeit auf diesem Gebiet zu schreiben. Ihr Ziel: Herausfinden, warum die Überlebensrate bei Herznotfällen so niedrig ist und wie sie das bestehende Rettungssystem verbessern könnte.

Aufgrund von Interviews mit Kardiologinnen und Kardiologen ist Breitenmoser zum Schluss gekommen, dass vor allem im Bereich der Ausbildung und Infrastruktur noch Verbesserungspotenzial besteht. Die Schülerin sagt: «Man muss die Gesellschaft bezüglich Erster Hilfe sensibilisieren.»

Das Gymnasium Friedberg wurde zur «Herzschule» ernannt

Breitenmoser machte sich auf die Suche nach bestehenden Projekten. Dabei wurde sie auf der Website der Schweizerischen Herzstiftung auf das Schulprogramm «HELP Save Lives» aufmerksam. Durch dieses Programm erhalten Schulen Übungsmaterial wie Puppen, um die Herzdruckmassage zu üben oder eine Defibrillator-Attrappe. «Ich stellte dieses Projekt der Schulleitung des Gymnasiums vor. Diese bat mich, ein spezifisches Konzept für sie auszuarbeiten.»

Im November 2022 führte das Gymnasium Friedberg die sogenannten Nachhaltigkeitstage durch. An einem dieser Tage setzte sich die Schülerschaft mit der Ersten Hilfe auseinander. In den darauffolgenden Wochen wurde das von Breitenmoser ausgearbeitete Konzept mehrmals geübt. Die Schweizerische Herzstiftung hat das Gymnasium Friedberg deshalb als «Herzschule» ausgezeichnet. Dieser Titel sagt aus, dass die Maturandinnen und Maturanden die Herz-Lungen-Wiederbelebung beherrschen.

Neuer Defibrillator in Gossau

«Ich denke, dass in der Nähe jedes möglichen Unfallortes ein Defibrillator installiert sein sollte», sagt Breitenmoser. Sie stellte fest, dass es in der Stadt nur einen Defibrillator gab, der rund um die Uhr zugänglich ist. Von Stadträtin Gabi Krapf erfuhr Breitenmoser, dass die Stadt weitere Defibrillatoren geplant habe und erhielt Einblick in die Planung. «Mir fiel auf, dass ein Abschnitt der St.Gallerstrasse nicht durch die Planung abgedeckt wurde.»

Breitenmoser setzte sich mit den Geschäftsführern der umliegenden Firmen in Verbindung. Sie fragte, ob diese mit einem Defibrillator einverstanden wären und ob sie sich finanziell daran beteiligen würden. Ihr Vater Andreas Breitenmoser von der Firma netshape AG sowie Beat Süess von Top Whirlpool zeigten sich kooperativ und halfen beim Projekt. «Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung», sagt Breitenmoser.