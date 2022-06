Rundgang Donnerstags-Gesellschaft organisiert erste Brückenwanderung rund um Thal Am Samstag findet in Thal erstmals ein Dorfrundgang mit kulinarischer Verpflegung und Konzert statt. Lokale Winzer und Vereine helfen mit.

Brücke über dem Steinlibach in Thal. Bild: Christof Sonderegger, Thal

Ein Dorf, 20 Brücken, verschiedene Essenstände und Wein: Am Samstag lädt die Donnerstagsgesellschaft Thal Bewohnerinnen und Bewohner sowie Interessierte zur sogenannten Brückenwanderung ein. Der Anlass findet zum ersten Mal statt und soll Kulinarik mit einem Dorfrundgang verbinden. Unterstützt wird die Gesellschaft von fünf Winzern und fünf Vereinen aus Thal. Bio Weinbau Knechtle Glogger, Weinbau Willi und Irene Tobler, Matthias und Monika Tobler-Egger vom Bleichehof, Roman Rutishauser vom Weingut am Steinig Tisch und Tom Kobel vom Ochsentorkel helfen mit. Das Trachtenchörli, der Päckliwerfer-Verein, die Feldschützen Thal, die «SpitzenKochBanausen» und der Vollmondverein sind bei der Veranstaltung ebenfalls dabei. Sie sorgen dafür, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Weg rund um den Dorfkern mit Wein und Essen verpflegt werden.

Start und Ziel befinden sich beim Evangelischen Kirchgemeindehaus an der Tobelmülistrasse 9. Die Route ist mit Fähnchen markiert und damit das mit der Verpflegung klappt, können an den Ständen Bons gekauft werden. Der Rundgang beginnt um 11 Uhr und endet um 17 Uhr. Damit ist der Anlass noch nicht fertig: Gleich im Anschluss treten The Acoustic 4 beim Evangelischen Kirchgemeindehaus auf. Die Band gibt beim Gratiskonzert eigene Kompositionen und Coversongs zum Besten. Ebenfalls dort stationiert ist die Festwirtschaft der Donnerstagsgesellschaft. Sie schenken, nebst der üblichen Getränkeauswahl, Caipirinhas aus und bieten Glaces an. (red)