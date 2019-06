Erst Kugelstossen, dann anstossen: Am ersten Häggenschwiler Sportfest ging es nicht nur ums Gewinnen Am ersten Sportfest in Häggenschwil haben am Pfingstwochenende rund 75 Vereine teilgenommen. Einige haben sich intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet. Doch für viele Turnerinnen und Turner ging es nicht darum, zu gewinnen, sondern mit ihren Vereinskollegen Zeit zu verbringen. Lisa Wickart

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

(Bild: Benjamin Manser)

20 Bilder Jubel, Schweiss und gute Stimmung: Das erste Häggenschwiler Sportfest in Bildern

«Hier passt alles zusammen, die Stimmung ist super», sagt eine junge Frau vom Turnverein Fortitudo Gossau. Am ersten Sportfest in Häggenschwil sind die Turnerinnen und Turner gerade dabei, ihre Einzelwettkämpfe zu bestreiten. Die Frau und ihre Teamkolleginnen seien eben mit dem letzten Wettkampf fertig geworden. Weiter gehe es nun nicht auf dem Sportplatz, sondern im Barzelt:

«Jetzt wird angestossen.»

Neben dem STV Fortitudo Gossau haben am Wochenende am Häggenschwiler Sportfest rund 75 Vereine teilgenommen. Den Startschuss gab es am Freitagabend mit einer Party im Festzelt. Das Sportprogramm begann am Samstagmorgen, als sich die Vereine an den Sektionswettkämpfen gemessen haben. Am Nachmittag standen für die über 1500 Turnerinnen und Turner die Einzelwettkämpfe an, und zum Schluss gab es am Sonntag die Rangverkündigung und ein Abschlussfest.

Intensive Vorbereitung für den Wettkampf

Die Turner haben sich teilweise intensiv auf das Sportfest vorbereitet. So auch der Verein Niederbüren: «Wir haben drei Monate lang für die Sektionswettkämpfe trainiert und es wäre natürlich schön, wenn wir ein gutes Resultat erzielen würden», sagt ein junger Turner. Aber sie seien so oder so zufrieden mit ihrer Leistung im Team, egal ob Podestplatz oder nicht. Auf der Wiese hinter ihm findet gerade der Ballzielwurf-Wettkampf statt. Er müsse jetzt gleich zu seinem letzten Einzelwettkampf, Kugelstossen stehe an. «Und danach habe ich mir ein Bier verdient.»

Für zwei Turnerinnen vom TV Muolen steht ein Podestplatz nicht im Mittelpunkt:

«Klar will man sein Bestes zeigen, aber Gewinnen ist kein Muss.»

Es gehe mehr darum mit den Mitgliedern aus dem Turnverein etwas zu unternehmen. Ähnlich sieht das auch eine Gruppe junger Frauen vom TSV Fortitudo: «Auf das Podest schaffen wir es zwar nicht, aber das macht nichts, denn es geht sowieso mehr darum gemeinsam als Verein Zeit zu verbringen.»

Alle Vereine sind gekommen

OK-Präsident Christof Hafner zeigt sich soweit mit dem Anlass zufrieden: «Alles läuft nach Plan.» Alle Turnvereine, die sich angemeldet hätten, seien gekommen. Neben Häggenschwil fanden die Wettkämpfe auch in Neukirch-Egnach, Roggwil und Waldkirch statt. Hafner hat jeden Posten besucht. «Ich habe viele zufriedene Gesichter gesehen», sagt er. Dafür habe sich der Aufwand gelohnt.

Das Organisationskomitee hat bei den Vorbereitungen auf über 600 Helferinnen und Helfer gesetzt. Auch am Sportfest vor Ort sind zahlreiche Leute in den violetten Helfer-T-Shirts zu sehen. «Für mich ist es selbstverständlich mitzuhelfen», sagt eine Frau. Sie und ihre ganze Familie seien sportbegeistert und ihre Tochter sei als Turnerin mit dabei. «Ich finde es super, was hier auf die Beine gestellt worden ist.»

Nebst den Erwachsenen haben auch Kinder verschiedene Einsätze: «Wir haben zum Beispiel Essen serviert und auch am Kaffeestand geholfen», sagt ein Mädchen. Sie sei Helferin, weil es ihr Spass mache.

«Ich finde es cool, dass es mal so ein grosses Fest in Häggenschwil gibt.»