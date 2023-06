Ersatzwahl Zweiter Wahlgang wäre gar nicht nötig gewesen: Muolen bemerkt Fehler bei Schulratswahl Muolen hat am Sonntag mit Tamara Frei eine neue Schulrätin gewählt. Eigentlich wäre aber ihre Konkurrentin Sandra Glavas Soller die Siegerin. Der Gemeinde ist ein Fehler unterlaufen.

«Wir werden alles daransetzen, dass dies zukünftig nicht mehr vorkommt», sagt Muolens Gemeindepräsident Florian Hafner über den Fehler, der sich bei der Wahl der neuen Schulrätin ereignet hat. Bild: Tobias Garcia (27. 6. 2022)

Am vergangenen Sonntag haben die Muolerinnen und Muoler eine neue Schulrätin für den Rest der laufenden Amtsperiode gewählt. Tamara Frei (parteilos) erhielt 192 Stimmen und setzte sich damit im zweiten Wahlgang gegen ihre Konkurrentin Sandra Glavas Soller (GLP) durch. Diese konnte 169 Stimmen auf sich vereinen und landete somit auf dem zweiten Platz. Die Ersatzwahl war nötig, weil ab Juli ein Sitz im Muoler Schulrat frei wird.

Wie sich jetzt aber herausgestellt hat, ist der Gemeinde ein Fehler bei der Wahl passiert. Eigentlich wäre Sandra Glavas Soller Muolens neue Schulrätin, nicht Tamara Frei. Ein zweiter Wahlgang wäre gar nicht nötig gewesen.

Absolutes Mehr falsch ermittelt

Die beiden Frauen hatten bereits am 30. April für den Schulrat kandidiert. Sandra Glavas Soller konnte damals 168 Stimmen auf sich vereinen, Tamara Frei erhielt 158 Stimmen. Weil keine Kandidatin das absolute Mehr von 173 Stimmen erreichte, kam es am 18. Juni zum zweiten Wahlgang. Leider sei nun aber festgestellt worden, dass beim ersten Wahlgang das absolute Mehr falsch ermittelt wurde, teilt die Gemeinde mit. Das absolute Mehr wäre eigentlich mit 168 Stimmen erreicht gewesen. Was bedeutet, dass Sandra Glavas Soller mit ihren 168 Stimmen bereits im ersten Wahlgang gewählt wurde.

Doch wie genau wurde der Fehler bemerkt? «Wir haben am Sonntagabend aus den Reihen der Bürgerschaft die Information erhalten, dass angenommen werden müsse, dass das absolute Mehr im ersten Wahlgang falsch berechnet wurde», sagt Gemeindepräsident Florian Hafner auf Anfrage.

Der Gemeinderat habe die beiden Kandidatinnen, die Grünliberalen Muolen sowie die GPK über den Sachverhalt informiert, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Gemeinde habe sich zudem mit der kantonalen Aufsichtsbehörde besprochen. Da ein solcher Fall im Gesetz nicht geregelt sei, stehe der Gemeinderat in der Verantwortung, bei Anzeichen von Unregelmässigkeiten die notwendigen Massnahmen anzuordnen.

Grünliberale gibt Parteiloser den Vortritt

In einem Gespräch mit den Kandidatinnen und dem Co-Präsidenten der GLP Muolen hätten sich die beiden Frauen dahin gehend geäussert, dass der zweite Wahlgang, in dem Tamara Frei mit 192 Stimmen das beste und auch höchste Resultat beider Wahlgänge erzielte, berücksichtigt werden soll. Der Gemeinderat begrüsse den Verzicht von Sandra Glavas Soller auf das Schulratsamt und sehe Tamara Frei somit als formell gewählt an.

Man bedaure dieses Vorkommnis ausserordentlich, schreibt der Gemeinderat. Er entschuldigt sich bei den Kandidatinnen, bei der GLP Muolen und bei der Stimmbevölkerung für den Fehler sowie für die Unannehmlichkeiten. Damit ein solcher Fehler nicht mehr vorkomme, würden die internen Kontrollprozesse optimiert und das Personal des Stimmbüros geschult und fortlaufend weitergebildet. Gab es so etwas schon einmal in Muolen? Ein ähnlicher Vorfall sei ihm nicht bekannt, sagt Florian Hafner.