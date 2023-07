Ersatzwahl Zweiter Wahlgang: Im Rennen um den Gossauer Stadtratssitz kommt es zum Duell zwischen Florian Kobler und Florin Scherrer Nun ist es definitiv: Es bleibt bei den Kandidaturen von Florin Scherrer (Mitte) und Florian Kobler (SP) für den frei werdenden Gossauer Stadtratssitz. Benno Koller (SVP) und Sandro Contratto (FDP) haben sich zurückgezogen. Am 27. August entscheidet sich, wer Gaby Krapfs Nachfolger wird.

Florin Scherrer oder Florian Kobler? Am 27. August entscheidet sich, wer der neue Gossauer Stadtrat wird. Bilder: Michel Canonica, Arthur Gamsa

Am Dienstagabend nahm Gaby Krapf zum letzten Mal an einer Stadtparlamentssitzung teil – zumindest als Stadträtin. In der Gossauer Stadtregierung bleibt ihr aber noch ein wenig Zeit. Die FDP-Politikerin ist noch bis Ende August im Amt, danach ist Schluss – nach rund 15 Jahren. Ende August wird auch klar sein, wer Krapfs Nachfolger wird. Am 27. August kommt es zum Duell zwischen Florin Scherrer (Mitte) und Florian Kobler (SP).

Die Frist für Wahlvorschläge für den zweiten Wahlgang ist am Mittwochabend abgelaufen. Die Stadt Gossau bestätigt nun, dass keine weiteren Kandidaturen eingegangen sind.

Contratto und Koller verzichten

Damit ist aus einem Vier- ein Zweikampf geworden. Im ersten Wahlgang vom 18. Juni kandidierten nebst Florin Scherrer und Florian Kobler auch Sandro Contratto (FDP) und Benno Koller (SVP). Mit 1577 Stimmen erzielte Florin Scherrer (Mitte) damals das beste Resultat. Auf Platz zwei lag Florian Kobler (SP) mit 1332 Stimmen. Benno Koller (SVP) erhielt 1316 Stimmen, Sandro Contratto (FDP) 734 Stimmen. Weil keiner das absolute Mehr erreichte, kommt es am 27. August zum zweiten Wahlgang.

Sandro Contratto (FDP) am «Tagblatt»-Podium. Bild: Ralph Ribi (30.5.2023)

Während Scherrer und Kobler nach dem ersten Wahlgang mitteilten, erneut anzutreten, gab Sandro Contratto wenige Tage später bekannt, dass er sich aus dem Rennen nimmt. Dieser Entscheid überraschte angesichts seines Resultats nicht. Contratto habe jenen Wähleranteil auf sich vereinen können, den die FDP auch im Gossauer Parlament besitze, teilte die FDP Gossau-Arnegg mit. Es sei ihm nicht gelungen, Stimmen aus anderen Parteien zu gewinnen.

Mit Contrattos Kandidatur habe man den Stimmberechtigten eine zusätzliche Wahlmöglichkeit bieten wollen. Sie seien aber offenbar der Ansicht, dass die FDP mit zwei Sitzen im fünfköpfigen Stadtrat bereits ausreichend vertreten sei. Sandro Contratto und die FDP würden diesen Entscheid akzeptieren und die entsprechenden Konsequenzen aus dem Wahlresultat ziehen.

Auch Benno Koller (SVP) tritt nicht mehr an. Bild: Ralph Ribi (30.5.2023)

Etwas länger Zeit für einen Entscheid nahm sich Benno Koller. Am vergangenen Montag teilte der SVP-Politiker schliesslich mit, dass er ebenfalls auf den zweiten Wahlgang verzichtet. Nach einer Auslegeordnung erachte er die Chance, den Sitz zu erlangen, als gering, schrieb die SVP Gossau-Arnegg.

«Partei und Wahlstab bedauern diesen Entscheid, möchte doch die wählerstarke Partei Verantwortung auf allen Ebenen übernehmen.» Diesen Anspruch werde die SVP bei nächsten Wahlen erneut stellen, kündigte die Partei an. Aktuell ist die SVP mit einem Sitz im Gossauer Stadtrat vertreten.

Florin Scherrer ist in der Favoritenrolle

Am 27. August heisst es also Florin Scherrer oder Florian Kobler. Mitte versus SP. Beide sind bestens vernetzt, dossierfest und bringen langjährige politische Erfahrung mit. Beide politisieren im Stadtparlament und im Kantonsrat. Trotz der Gemeinsamkeiten geht Florin Scherrer als Favorit in das Rennen. Im ersten Wahlgang nahmen sich die drei bürgerlichen Kandidaten noch untereinander die Stimmen weg. Nun dürften viele Stimmberechtigte, die zuvor Contratto oder Koller gewählt hatten, Florin Scherrers Namen ankreuzen.

Auf sicher hat der 35-Jährige den zweiten Mitte-Sitz im Stadtrat aber noch nicht. Florian Kobler war zwar von Anfang an bewusst, dass es nicht einfach wird, als Sozialdemokrat (und damit als Aussenseiter im bürgerlich geprägten Gossau) einen Stadtratssitz zu erobern. Umso grösser war am 18. Juni dann die Euphorie nach seinem Wahlresultat. Er werde nun mit Vollgas in die nächste Wahlkampfrunde starten und alles geben, um den ersten linken Stadtratssitz in Gossau zu holen, sagte Kobler damals. «Ich glaube, dass diese Sensation möglich ist.»

Der 44-Jährige wird wie Florin Scherrer alles versuchen, um nochmals möglichst viele Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Ein SPler in der Gossauer Exekutive? Ganz ausgeschlossen ist das nach wie vor nicht. Oder wie es Läufer Florian Kobler auf Social Media formuliert: Abgerechnet wird erst nach der Ziellinie.