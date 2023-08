Ersatzwahl Zwei Auswärtige buhlen um das Wittenbacher Gemeindepräsidium: Donat Kuratli (SVP) und Peter Bruhin (Mitte) kandidieren für Oliver Gröbles Nachfolge Am 22. Oktober wählt Wittenbach den Nachfolger von Oliver Gröble. Die Findungskommission empfiehlt den Niederwiler Peter Bruhin (Mitte). Er erhält Konkurrenz vom St.Galler SVP-Stadtparlamentarier Donat Kuratli. Er hatte sich ebenfalls bei der Kommission beworben, aber keine Empfehlung erhalten.

Peter Bruhin (links) und Donat Kuratli kandidieren für das Wittenbacher Gemeindepräsidium. Bild: Benjamin Manser/zvg

Fast ein Jahr ist es her, seit Oliver Gröble monatelang von der Bildfläche verschwand. Im September 2022 teilte der Wittenbacher Gemeindepräsident mit, dass er an Erschöpfung leide und auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben sei. Danach hörte man lange nichts mehr, der Parteilose hüllte sich in Schweigen. Ende Mai gab Gröble schliesslich bekannt, per Ende Oktober zurückzutreten. An seinen Arbeitsplatz ist er bis heute nicht zurückgekehrt.

Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble ist seit September 2022 krankgeschrieben. Michel Canonica

Mit Gröbles Rücktrittsankündigung kam nach langer Ungewissheit Bewegung in die Sache. Rasch wurde ein Datum für die Ersatzwahl festgelegt, sie findet am 22. Oktober statt. Am Dienstagmittag lief nun die Frist für Wahlvorschläge ab. Damit ist klar, wer künftig die 9850-Seelen-­Gemeinde führen will: Peter Bruhin (Mitte) und Donat Kuratli (SVP).

Mit 59 nochmals neu orientieren

Für die Suche nach einer geeigneten Kandidatin oder einem geeigneten Kandidaten wurde eine überparteiliche Findungskommission (Fiko) gegründet. Ihr schlossen sich mit der SP, der SVP, der Mitte und der GLP fast alle Wittenbacher Parteien an. Einzig die FDP verzichtete auf eine Mitarbeit und suchte auf eigene Faust – vergeblich – eine Kandidatur.

Die Fiko empfiehlt nun einstimmig Peter Bruhin (Mitte) zur Wahl. Er wohnt in Niederwil, ist verheiratet und hat vier Kinder. Der 59-Jährige ist noch bis Donnerstag Vorsitzender der Geschäftsleitung der Laveba Genossenschaft. Zudem ist er seit 2012 Gemeinderat und seit 2020 Vize-Gemeindepräsident in Oberbüren.

Bruhin bringe als langjähriger Geschäftsführer reichlich Fachkompetenz und als Gemeinderat politische Erfahrung in der Exekutive mit, sagt Cornelia Lutz, Co-Präsidentin der Fiko. Der Zeitplan sei äusserst sportlich gewesen, die Fiko sei unter Druck gestanden. Umso erfreulicher sei es, dass man den Wählerinnen und Wählern nun einen so guten Kandidaten empfehlen könne. «Peter Bruhin ist ein Glücksfall», sagt Lutz. Er bringe alles mit, um Wittenbach zur Ruhe kommen zu lassen und vorwärtszubringen.

Peter Bruhin ist seit über zehn Jahren Gemeinderat in Oberbüren. Bild: Benjamin Manser

Er freue sich, dass sich die Fiko einstimmig für ihn entschieden habe, sagt Peter Bruhin. «Ich finde es aber auch gut, dass es einen zweiten Kandidaten gibt.» Wieso zieht es ihn von Oberbüren nach Wittenbach? Nachdem er nun 22 Jahre lang erfolgreich ein Unternehmen geführt habe, wolle er sich nochmals neu orientieren, sagt Bruhin. «Als Gemeindepräsident wäre ich sowohl unternehmerisch als auch politisch tätig. Das reizt mich sehr.» Er habe einen gut gefüllten Rucksack.

Wittenbach kenne er aus beruflichen Gründen bereits. Auch mit den Behörden hatte er immer wieder zu tun. Wittenbach sei eine spannende Agglogemeinde mit grossem Wachstum. «Ich würde sie gerne dabei begleiten und wieder Stabilität und Kontinuität hineinbringen», sagt Bruhin. In den nächsten Monaten wird er nun seine Nachfolgerin einarbeiten. Danach will er das Wittenbacher Gemeindehaus beziehen.

Gemeinde brauche einen Motivator

Peter Bruhin erhält am 22. Oktober Konkurrenz von Donat Kuratli. Der 45-Jährige sitzt seit Anfang 2017 für die SVP im St.Galler Stadtparlament, präsidiert die Stadtpartei und ist seit 2022 auch Mitglied des Kantonsrats. Seine Kandidatur kommt überraschend. Kuratlis Namen dürfte kaum jemand auf dem Schirm gehabt haben. Etwas, was ihn offenbar amüsiert. «Es haben alle dichtgehalten», sagt er schmunzelnd.

Wieso Wittenbach? Wieso Gemeindepräsident? «Ich liebe Herausforderungen», sagt Kuratli. Wittenbach sei eine. Eine spannende. «Die Gemeinde hat grosses Potenzial.» Ihn reize ein solches Amt schon länger. Einfach in irgendeiner Gemeinde zu kandidieren, sei aber keine Option, betont der Vater zweier Kinder. Zu Wittenbach habe er nur schon aufgrund der Nähe zur Stadt einen Bezug. Als Politiker setze er sich oft mit Themen und Projekten auseinander, die auch Wittenbach betreffen. Er bringe somit viel Know-how mit.

Er sei überzeugt, dank seiner langjährigen politischen Erfahrung der Richtige für Wittenbach zu sein, sagt Kuratli, der als Bereichsleiter Dienste im Wohn- und Pflegehaus Wienerberg in St.Gallen arbeitet. «Wittenbach braucht einen Motivator, der alle an einen Tisch bringt und die Gemeinde wieder vorantreibt.»

Donat Kuratli politisiert seit Jahren in der Stadt St.Gallen. Bild: Nik Roth

Fiko entschied sich bewusst für Einerkandidatur

Wie Bruhin hat sich auch Kuratli bei der Fiko beworben. Empfohlen wird der SVP-Politiker aber nicht – obwohl auch die SVP in der Fiko sitzt. Kuratli äussert sich nicht zum Prozess. «Ich finde es wichtig, dass die Stimmberechtigten eine Auswahl haben. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, zu kandidieren. Eine Einerkandidatur wäre schade gewesen.»

Die Fiko habe mehrere «interessante Bewerbungsdossiers mit Unterstützung eines Personalbüros» prüfen dürfen, schreibt diese in ihrer Medienmitteilung. Wie viele Bewerbungen eingegangen sind, sagt Cornelia Lutz nicht. Wieso hat sich die Fiko trotzdem für eine Einerkandidatur entschieden? Eine Zweierkandidatur wäre denkbar gewesen, sagt Lutz. Aufgrund von Bruhins Qualifikationen habe man sich aber dazu entschlossen, lediglich ihn zu empfehlen. Zur Kandidatur von Kuratli äussert sie sich nicht.

Aus Wittenbach wollte niemand

Die Wahlvorschläge blieben bis Dienstagmittag eine Wundertüte. Es war schwierig, vorauszusehen, wer für Oliver Gröbles Nachfolge kandidieren wird. Auch die meisten Gemeinderatsmitglieder winkten ab. Einzig die FDP-Gemeinderäte Boris Schedler und Stefan Bachmann gaben sich bedeckt. In der vergangenen Woche teilte die FDP dann aber mit, dass es nicht gelungen sei, eine geeignete Person aus den eigenen Reihen zu motivieren.

Die Kurzfristigkeit, die Sommerferien, die Wohnsitzpflicht sowie die derzeitige Situation in Wittenbach hätten die Aufgabe nicht erleichtert, schrieb die Parteileitung. «Vor allem die Vorgeschichte mit der langen Vakanz im Gemeindepräsidium und dem zwiespältigen Eindruck, den die führungslose Zeit hinterlassen hat, wirkte nicht gerade motivierend.» Auch Cornelia Lutz sagt: «Dass wir nun zwei auswärtige Kandidaten haben und sich niemand aus Wittenbach gemeldet hat, könnte durchaus mit der Vorgeschichte zu tun haben.»