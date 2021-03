Ersatzwahl Noch kein Gerangel um das Thaler Gemeindepräsidium: Bischofberger und Reifler winken ab, Parteien diskutieren über eine Findungskommission Thals Gemeindepräsident Felix Wüst gibt sein Amt Ende September nach nicht einmal zwei Jahren wieder ab. In das Feld möglicher Kandidatinnen und Kandidaten kommt nur langsam Bewegung. Die Ersatzwahl findet am Sonntag, 26. September, statt, die Anmeldefrist läuft bis 9. Juli.

Thal hat für eine Gemeindepräsidentin oder einen Gemeindepräsidenten viel zu bieten. Bild: Christof Sonderegger

Thal hat einen Rebberg, an dessen Hängen vorzüglicher Wein gekeltert wird. Thal hat eine direkte Anbindung zum See und touristisch einiges zu bieten. Thal hat einen Airport, der die Bodenseeregion mit den wichtigsten internationalen Drehkreuzen verbindet. Thal hat eine Industrie mit namhaften, weltweit tätigen Unternehmen. Thal hat eine Fläche von zehn Quadratkilometern mit den inneren Rhoden dem Dorf Thal und Buriet und den nördlichen äusseren Rhoden mit Buechen, Staad und Altenrhein. Thal hat mit 89 Prozent einen attraktiven Steuerfuss. Kurz gesagt: Thal ist eine der vielfältigsten und attraktivsten Gemeinden in der weiteren Region Rorschach und sie mitzugestalten ist eine absolut spannende Aufgabe.

Felix Bischofberger ziert sich

Felix Bischofberger Bild: Ralph Ribi

Thal hat trotzdem etwas bald nicht mehr, nämlich einen Gemeindepräsidenten. Der amtierende Gemeindevorsteher Felix Wüst, der im November 2019 zum Nachfolger von Röbi Raths gewählt wurde, hat nämlich Mitte Februar seinen vorzeitigen Rücktritt per Ende September dieses Jahres bekanntgegeben.

Felix Bischofberger, dieser Name fällt immer zuerst, wenn sich Leute um die Besetzung des Gemeindepräsidiums in Thal Gedanken machen. Auch wenn der CVP-Politiker in den vergangenen Monaten die Abwahl aus dem St. Galler Kantonsrat hinnehmen und zwei Niederlagen bei kommunalen Wahlen in Thal einstecken musste, hat er seine politischen Ambitionen nicht beiseite gelegt. «Ich nehme eine Auszeit, lade meine Batterien auf. Danach schliesse ich nicht aus, früher oder später wieder einen Anlauf bezüglich Gemeindepräsidium zu nehmen», sagte er im Herbst im «Tagblatt»-Interview.

Solange das Verfahren läuft keine Kandidatur

Diese Möglichkeit tut sich nun für ihn nach dem wenigstens nach Aussen überraschenden Rücktritt des amtierenden Thaler Gemeindepräsidenten schneller auf, als erwartet. Für Bischofberger allerdings zu früh, wie er auf Anfrage sagt:

«Ich möchte mich nicht festlegen, aber eher nein. Für mich ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Es sind noch zu viele Fragen über meine persönlichen Zukunft ungeklärt.»

Reifler gibt sich zurückhaltend

Werner Reifler Bild: Rudolf Hirtl



Der frühere CVP-Mann und aktive Gemeinderat Werner Reifler hatte die Wahl um das Gemeindepräsidium im November 2019 um läppische zehn Stimmen gegen Felix Wüst (FDP) verloren. Auch, oder vor allem deshalb, da sich die CVP Thal im zweiten Wahlgang mehr als nur ungeschickt verhielt. Auf Anfrage lässt sich der mittlerweile parteilose 50-Jährige alle Optionen offen. Er sagt:

«Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich diese Frage für mich nicht.»

Näher wolle er sich zu diesem Thema momentan nicht äussern, sagt der CEO der Wanzl (Schweiz) AG in Buriet.

Michael Fitzi von der SVP erreichte im zweiten Wahlgang um das Thaler Gemeindepräsidium beachtliche 437 Stimmen. Zur Frage, ob er neuerlich antritt sagt er knapp: «Alles ist offen.»

Rossano Sarcinella sieht die Zeit reif für eine Gemeindepräsidentin

Auch der Thaler Rossano Sarcinella bewarb sich im ersten Wahlgang um das Amt des Gemeindepräsidenten, zog seine Bewerbung danach aber zurück. Damals politisierte er noch ohne Partei im Rücken. Mittlerweile gehört er der FDP an. Als einer von acht Kandidaten schaffte er die Wahl in den fünfköpfigen Gemeinderat im vergangenen Herbst aber auch als FDPler nicht. Grundsätzlich ausschliessen will er eine erneute Kandidatur nicht. «Ich fände es aber seltsam, wenn nun wieder alle damaligen Kandidaten antreten würden. Meiner nach sollten sich nun frische Leute für das Amt bewerben. Ausserdem hätte nun eine Frau sicher ebenfalls gute Chancen.»

Miriam Salvisberg will sich der Schule widmen

Miriam Salvisberg Bild: Jolanda Riedener

Thals Schulpräsidentin Miriam Salvisberg fände das Aufgabengebiet einer Gemeindepräsidentin zwar spannend, doch eine Kandidatur schliesst sie aus. «Für mich ist die Schule der richtige Ort. Hier gibt es viel zu tun, wie aktuell die Schulraumplanung», sagt sie und betont, dass sie ja auch Gemeinderätin sei und daher bereits aktiv die Politik im Dorf mitgestalte. Sieht sie sich längerfristig als mögliche Gemeindepräsidentin? Sie sagt:

«Momentan kann ich mir das absolut nicht vorstellen.»

Die Staader SP-Kantonsrätin Andrea Schöb-Sturzenegger wäre eine andere Frau, die das Rüstzeug für das Gemeindepräsidium mitbringen würde. «Nein, obwohl Thal eine sehr spannender Gemeinde ist», sagt sie auf die Frage, ob sie sich eine Kandidatur vorstellen kann. Sie wolle sich ganz ihrer neuen Aufgabe als Leiterin des Feuerwehrinspektorats der Gebäudeversicherung St. Gallen widmen.

Andrea Schöb-Sturzenegger Bild: Benjamin Manser

Bildung einer Findungskommission wahrscheinlich

Eine Findungskommission, der Name sagt es, soll einen oder mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten für ein Amt finden. Laut Ernst Höchner, Präsident der FDP Thal-Staad-Altenrhein, sind alle Ortsparteien derzeit miteinander im Gespräch, eine solche Findungskommission zu bilden. «Es ist noch nichts entschieden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gross, dass es eine geben wird», sagt Höchner, der auch als Gemeinderat tätig ist. So solle garantiert werden, dass eine Person empfohlen wird, die in der Gemeinde breit abgestützt ist. Vermutlich werde die Kommission überparteilich von einer externen Stelle betreut.