Ersatzwahl Kampf um Gossauer Stadtratssitz: Mitte-Kandidat Florin Scherrer hat die Nase vorn – es wird aber ein zweiter Wahlgang nötig Mit Florian Kobler (SP), Sandro Contratto (FDP), Benno Koller (SVP) und Florin Scherrer (Mitte) kandidierten am Sonntag vier Männer für den Gossauer Stadtrat. Wenig überraschend erreichte keiner das absolute Mehr. Während sich die anderen Kandidaten noch bedeckt halten, ist für Florian Kobler klar, dass er zum zweiten Wahlgang antritt.

Florin Scherrer (Mitte) erhielt am Sonntag die meisten Stimmen, verpasste aber ebenfalls das absolute Mehr. Bild: Ralph Ribi (6. 4. 2023)

Wochenlang legten sie sich ins Zeug und rührten kräftig die Werbetrommel: Mit Florin Scherrer (Mitte), Florian Kobler (SP), Benno Koller (FDP) und Sandro Contratto (FDP) bewarben sich vier fähige Kandidaten für den frei werdenden Stadtratssitz in Gossau. Schon von Anfang an war klar, dass es ein enges Rennen wird. Das Resultat des ersten Wahlganges wurde dementsprechend mit grosser Spannung erwartet.

Seit Sonntag ist nun klar: Florin Scherrer hat im ersten Wahlgang die Nase vorn. Der 35-Jährige konnte am meisten Stimmen auf sich vereinen: 1577 Gossauerinnen und Gossauer gaben dem Stadtparlamentarier und Kantonsrat ihre Stimme.

Auf Platz zwei – und nur hauchdünn vor Benno Koller – liegt mit 1332 Stimmen Florian Kobler. Koller erhielt 1316 Stimmen. Während die beiden lediglich 16 Stimmen trennen, landete Sandro Contratto abgeschlagen auf dem vierten und letzten Platz. 734 Wählerinnen und Wähler gaben dem Freisinnigen ihre Stimme. Für Vereinzelte wurden 20 Stimmen eingelegt. Die Stimmbeteiligung lag bei 42,6 Prozent.

Keiner der vier Kandidaten erreichte damit das absolute Mehr von 2490 Stimmen. Das überrascht nicht. Bei vier Bewerbern war ein zweiter Wahlgang von Anfang an wahrscheinlich. Dieser findet am 27. August statt. Kandidaturen müssen bis am 5. Juli eingereicht werden. Die Ersatzwahl ist nötig, weil Gaby Krapf (FDP) Ende August nach rund 15 Jahren aus der Gossauer Stadtregierung zurücktritt.

Florian Kobler tritt wieder an

Nicht nur für Aussenstehende war es schwierig, ein Wahlresultat zu prognostizieren. Auch für die Kandidaten selber war eine Einschätzung knifflig. Das bestätigt Florin Scherrer am Sonntagnachmittag. «Ich war dementsprechend sehr gespannt – und bin nun umso erfreuter über mein sehr gutes Resultat.» Es sei natürlich ein schönes Gefühl, auf dem ersten Platz zu liegen. Er habe während des Wahlkampfes eine grosse Unterstützung aus der Bevölkerung gespürt. Dieses Gefühl habe sich mit dem Resultat nun bestätigt.

Als Erstplatzierter dürfte klar sein, dass der Mitte-Kandidat auch zum zweiten Wahlgang antritt. Definitiv entscheiden werde er dies erst nach Gesprächen mit seiner Partei, sagt Scherrer, der als Leiter Bau und Planung bei der Gemeinde Teufen arbeitet. Nun freue er sich darauf, im «Freihof» mit seinem Wahlkampfteam anzustossen.

Florian Kobler (SP) konnte 1332 Stimmen auf sich vereinen. Bild: Arthur Gamsa (12.4.2023)

Während Florin Scherrer sich noch kein offizielles Ja zum zweiten Wahlgang entlocken lässt, ist für Florian Kobler bereits mehr als klar, dass er am 27. August kandidieren wird. «Ich bin sehr zufrieden und glücklich. Es ist ein super Resultat. Wir konnten weit über unser Wählerpotenzial mobilisieren», sagt der Stadtparlamentarier.

Als Sozialdemokrat sei er in diesem Wahlkampf – und auch generell im bürgerlichen Gossau – ein Aussenseiter. «Und jetzt haben wir es vom Aussenseiterplatz auf den zweiten Platz geschafft», freut sich der 44-Jährige. Er werde nun mit Vollgas in die nächste Wahlkampfrunde starten und alles geben, um den ersten linken Stadtratssitz in Gossau zu holen:

«Ich glaube, dass diese Sensation möglich ist.»

Nachdem er nun erst einmal mit seinen Konkurrenten angestossen hat, geht es für den Gewerkschafter an die Gossauer Klassenmeisterschaft, an der eines seiner Kinder teilnimmt. Danach freue er sich auf einen Abend mit der Familie.

Zwischen nüchtern und enttäuscht

Benno Koller (SVP) erhielt 1316 Stimmen. Bild: Benjamin Manser (21.4.2023)

Etwas weniger euphorisch klingt es bei Benno Koller. Ihm sei bewusst gewesen, dass es bei vier guten Kandidaten ein enges Rennen geben wird. «Die Ausgangslage war völlig offen», sagt der SVP-Kantonsrat locker und etwas nüchtern. Enttäuscht sei er nicht.

Viele Personen hätten ihn bereits darin bestärkt, erneut anzutreten. «Ich werde das aber zuerst mit meiner Partei besprechen. Danach entscheide ich, wie es weitergeht», sagt der 57-Jährige. Auch er werde heute noch mit seinem Team anstossen, und zwar im BBC.

734 Stimmberechtigte wählten Sandro Contratto (FDP). Bild: Andrea Tina Stalder (28.4.2023)

Während das Rennen zwischen Florin Scherrer sowie insbesondere zwischen Florian Kobler und Benno Koller äusserst knapp war, erhielt Sandro Contratto deutlich weniger Stimmen als seine Konkurrenten. Angesprochen auf das Wahlresultat sagt der 53-Jährige, ihm sei bewusst gewesen, dass es auch so an diesem Sonntag kommen könnte:

«Ich hatte mehrere Szenarien im Kopf, nun ist eines davon eingetreten.»

Natürlich herrsche aber auch eine gewisse Enttäuschung, sagt der Bauingenieur und Stadtparlamentarier. Er habe es nicht geschafft, über die Parteistärke hinaus Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Wie es weitergeht, kann Contratto noch nicht sagen. Er müsse sich zuerst mit seiner Partei besprechen. Aufgrund des Resultates dürfte es aber unwahrscheinlich sein, dass der Freisinnige am 27. August erneut kandidiert.