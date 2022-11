Ersatzwahl «In Gaiserwald fehlen die Visionen»: Deshalb kandidiert Philipp Köppel (SVP) für den Gemeinderat Eine Frau und drei Männer kandidieren am 27. November für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Gaiserwald. Auch Philipp Köppel, Präsident der SVP-Ortspartei, versucht sein Glück. Der 54-jährige Unternehmer und Pilot möchte die «festgefahrenen Strukturen» des Gemeinderats aufbrechen.

Philipp Köppel will sich am 27. November gegen eine Mitstreiterin und zwei Mitstreiter durchsetzen. Bild: Perrine Woodtli

Es geschieht nicht oft, dass Gaiserwald für Schlagzeilen sorgt. Im September trat aber genau dieser Fall ein: Zwar steigen die Strompreise 2023 fast überall, in der 8400-Einwohner-Gemeinde kommt es aber zu einer regelrechten Preisexplosion: Gaiserwald hat nächstes Jahr den schweizweit höchsten Strompreis pro Kilowattstunde, er beträgt 58,76 Rappen. Das bedeutet für die Kundinnen und Kunden des lokalen Stromversorgers einen Preisaufschlag von bis zu 200 Prozent.

Viele Einwohnerinnen und Einwohner reagierten mit Unmut und Unverständnis. Für Philipp Köppel war es eine Motivation, für den Gemeinderat zu kandidieren. Er sei schon immer politisch interessiert gewesen, sagt der 54-Jährige, der seit 2018 die SVP Gaiserwald präsidiert, vor 15 Jahren den Verein Pro Gaiserwald gegründet hat und sich schon für verschiedene Anliegen in der Gemeinde engagiert hat.

Fehler passieren, sagt er. «Aber man muss daraus lernen.» Er fände es zwar gut, dass eine Taskforce nun evaluiere, wie es zu diesem «grossen» Fehler gekommen ist. «Ich kritisiere aber, dass in dieser Taskforce jene Leute sitzen, die uns das Ganze eingebrockt haben.» Die Taskforce müsse unabhängig sein.

Er wünscht sich eine grössere Meinungsvielfalt

Abgesehen vom «Strom-Bock» sei die Gemeinde gut aufgestellt, sagt Köppel, der in Abtwil aufgewachsen ist und heute am Sonnenberg wohnt. Was Gaiserwald aber fehle, seien Visionen. Wenn er zurückblicke, sehe er viele Fehlentscheide und verpasste Chancen. «Wieso zum Beispiel wurde das Feuerwehrdepot mitten im Dorf an einem der schönsten Orte gebaut?», fragt er. An dieser Stelle hätte ein schöner Dorfkern – den Abtwil bis heute nicht habe – entstehen können:

«Stattdessen wird einfach alles mutlos zugepflastert.»

Als Gemeinderat wolle er neue Impulse setzen und die «festgefahrenen Strukturen» im Gemeinderat durchbrechen. «Seit Jahrzehnten führen Mitte und FDP diese Gemeinde. Dabei braucht es verschiedenen Ansichten.» Es sei schlecht, dass die SVP keinen Sitz im Rat habe. Köppel wünscht sich, dass die Wählerinnen und Wähler ihn nicht gleich wegen seiner Partei abstempeln, ohne ihn zu kennen. «Die SVP hat in der Gemeinde leider einen schweren Stand. Da spürt man die Stadtnähe.»

Seine Freizeit verbringt Philipp Köppel gerne in seinem grossen Garten beim Gärtnern. Bild: Perrine Woodtli

In Afrika und Asien gelebt

Köppel ist überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung einiges bewirken könnte. Als Pilot ist der 54-Jährige, der ursprünglich Landwirt gelernt hat, schon weit herumgekommen. «Dank meinem Beruf hatte ich das Glück, unzählige Länder und Menschen verschiedener Kulturen näher kennen zu lernen», sagt er. Köppel verbrachte unter anderem mehrere Jahre in Asien sowie fast ein Jahr in Westafrika. «Das prägt einen.»

Durch seinen Beruf lernte Köppel auch seine zweite Frau, eine Filipina, kennen. Die beiden lebten zunächst in Manila, bevor die Familie 2016 gemeinsam nach Abtwil zog. «Ich lebe gerne hier», sagt der Vater von zwei leiblichen und vier Adoptivkindern. Der ehemalige Swissair-Pilot, der während des Groundings 2001 seine Stelle verlor, ist ein Optimist:

«Alles noch so Negative hat immer auch eine positive Seite.»

Heute arbeitet Köppel in seiner eigenen Firma als freischaffender Pilot und Personentransportunternehmer.

Köppel steht am 27. November nicht ohne Konkurrenz da: Auch Luca Frei (GLP), Seraina Buob (Mitte) und der Jungfreisinnige Sandro Geiger bewerben sich für den freien Sitz von Simon Schwitter (Mitte), der Ende Jahr zurücktritt. «Ich bin guten Mutes und würde mich freuen, wenn es klappt. Ich habe grosse Lust auf das Amt», sagt Köppel. «Es ist Zeit für einen SVP-Gemeinderat in Gaiserwald.»