Ersatzwahl «Goldach ist für mich eine Herzensangelegenheit»: Darum will Simone Kästli (FDP) in den Gemeinderat Am 25. September wählen die Goldacher Stimmberechtigten eine neue Gemeinderätin. Einzige Kandidatin ist Simone Kästli von der FDP. Die 48-Jährige ist eine Ur-Goldacherin und vernetzt in der Gemeinde.

Simone Kästli lebt seit ihrer Geburt in Goldach. Bild: PD

Wenn die Goldacherinnen und Goldacher am 25. September darüber entscheiden, wer die Nachfolge von Kathrin Metzler (FDP) im Gemeinderat antreten soll, steht nur ein Name auf dem Wahlzettel: jener von Simone Kästli, auch sie eine Freisinnige. Die 48-Jährige ist eine Ur-Goldacherin. Aufgewachsen ist sie oberhalb der ehemaligen Polizeistation an der Hauptstrasse, dort wo heute ein Reisebüro ist.

Warum bewirbt sie sich um das Amt? «Goldach ist für mich eine Herzensangelegenheit», sagt sie. Sie fühle sich sehr wohl hier, hat ihr ganzes Leben in der Gemeinde verbracht. Kästli sagt:

«Es reizt mich, mitzubestimmen, wie es in Goldach weitergeht. Ich will etwas bewegen.»

Seit 2004 wohnt sie an der Buchenstrasse, zusammen mit ihrem Mann – auch er ein Ur-Goldacher – und ihren beiden Kindern, die mittlerweile 18 und 21 Jahre alt sind. «Jetzt ist für mich ein guter Zeitpunkt für ein solches Engagement», sagt die Neo-Politikerin.

Ein grosses Netzwerk im Dorf

Sie und ihr Mann hätten sich für das «klassische Familienmodell» entschieden, sagt Kästli. «Ich hatte das Privileg, dass ich zu Hause bei den Kindern sein konnte.» Dadurch habe sie Zeit gehabt, um sich im Dorf und in Vereinen zu engagieren: bei der Melodia, der Jugendmusik Young Winds, als Stimmenzählerin und GPK-Mitglied bei der Kirchgemeinde Region Rorschach, im Elternrat der Pfadi Seebuebe Goldach oder als Präsidentin des Elternrats der Oberstufe. Kästli sagt:

«Ich bin verankert in Goldach und habe ein grosses Netzwerk.»

Das werde als Gemeinderätin bestimmt nützlich sein. Die 48-Jährige ist eine politische Quereinsteigerin und erst seit kurzem in der FDP. Die Partei habe sie angefragt, ob sie nicht kandidieren wolle. Sie teile die Werte der FDP, betont Kästli. Im Gemeinderat spiele die Parteipolitik aber sowieso keine wesentliche Rolle. «Ich will etwas dazulernen und spannende Projekte begleiten.»

Engagement für das Theaterprovisorium

Kästli hat eine Lehre als Metallbauzeichnerin absolviert, bildete sich weiter im kaufmännischen Bereich und später zur Eventmanagerin. Derzeit arbeitet sie bei der Computechnic in Goldach, ist dort zuständig für Einkauf und Buchhaltung. An Goldach schätze sie, dass man mit dem Velo schnell überall hinkomme. «Wegen des Verkehrs ist man oft schneller als mit dem Auto.» In ihrer Freizeit steigt Kästli gerne auf das Mountainbike hoch zum Fünfländerblick und über Eggersriet hinunter.

Schade findet sie, dass der Dorfcharakter Goldachs je länger, je mehr verschwinde und die Gemeinde immer mehr zur Agglomeration der Stadt St.Gallen werde. Dagegen wolle sie als Gemeinderätin ankämpfen, die Vereine und die Jugendarbeit fördern. Als Vereinsvertreterin sprach sie sich auch für die Übernahme des St.Galler Theaterprovisoriums aus, trat an einem Podium auf. Das Anliegen scheiterte jedoch an der Urne. Für Kästli eine verpasste Chance. Gleichzeitig sagt sie:

«Das muss man akzeptieren, so funktioniert Demokratie.»

Sie werde wann immer möglich offen sein für die Anliegen der Goldacher Bürgerinnen und Bürger. «Wer mit mir ins Gespräch kommen will, kann gerne an die Moonlightbar kommen. Da bin ich fast immer anzutreffen.»