Ersatzwahl Es kommt zum Zweikampf in Wittenbach: Donat Kuratli (SVP) und Peter Bruhin (Mitte) kandidieren für das Gemeindepräsidium Am 22. Oktober wählen die Wittenbacherinnen und Wittenbacher den Nachfolger von Oliver Gröble. Für das Gemeindepräsidium kandidieren der St.Galler SVP-Stadtparlamentarier Donat Kuratli und der Niederwiler Peter Bruhin (Mitte). Letzterer wird von der überparteilichen Findungskommission vorgeschlagen.

Peter Bruhin (Mitte) will Wittenbacher Gemeindepräsident werden. Benjamin Manser

Fast ein Jahr ist es bereits her, seit Oliver Gröble monatelang von der Bildfläche verschwunden ist. Der Wittenbacher Gemeindepräsident hatte September 2022 mitgeteilt, dass er an Erschöpfungssymptomen leidet und auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben ist. Daraufhin hörte man lange nichts mehr, der Parteilose hüllte sich in Schweigen. Ende Mai gab Gröble schliesslich bekannt, Ende Oktober zurückzutreten. Er sei aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen nicht mehr in der Lage, das Amt auszuüben. An seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt ist er bis heute nicht.

Mit Gröbles Rücktrittsankündigung kam nach langer Ungewissheit Bewegung in das Ganze. Rasch wurde ein Datum für die Ersatzwahl festgelegt, sie findet am 22. Oktober statt. Am Dienstagmittag lief nun die Frist für Wahlvorschläge ab.

Auch Donat Kuratli (SVP) kandidiert am 22. Oktober. zvg

Die überparteiliche Findungskommission (Fiko) empfiehlt Peter Bruhin (Mitte) zur Wahl. Der 59-Jährige ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Laveba Genossenschaft, die er seit Juni 2001 präsidiert. Zudem ist er seit 2012 Gemeinderat und seit 2020 Vize-Gemeindepräsident in Oberbüren. Der Fiko angeschlossen hatten sich mit der SP, der SVP, der Mitte und der GLP fast alle Wittenbacher Parteien. Einzig die FDP verzichtete auf eine Mitarbeit und suchte auf eigene Faust – vergeblich – eine Kandidatur.

Wittenbachs Gemeindepräsidium Oliver Gröble ist seit September 2022 krankgeschrieben und noch bis Ende Oktober im Amt. Michel Canonica

Peter Bruhin ist nicht der einzige Kandidat. Auch Donat Kuratli will Wittenbacher Gemeindepräsident werden, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht. Er ist kein Unbekannter in der Region. Kuratli sitzt seit Anfang 2017 für die SVP im St.Galler Stadtparlament, präsidiert die Stadtpartei und ist seit 2022 auch Mitglied des Kantonsrats. Er arbeitet als Bereichsleiter Dienste im Wohn- und Pflegehaus Wienerberg in St.Gallen.

