Ersatzwahl «Es ist wichtig, dass auch die jüngere Generation mitreden kann»: Der 24-jährige Sandro Geiger will in den Gaiserwalder Gemeinderat Am 27. November kandidieren drei Männer und eine Frau für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Gaiserwald. Der Abtwiler Sandro Geiger ist mit seinen 24 Jahren der mit Abstand jüngste Kandidat. Der Jungfreisinnige will die Anliegen seiner Generation einbringen.

Sandro Geiger ist in Abtwil aufgewachsen, nun will er im Gemeinderat Gaiserwald mitwirken. Bild: Perrine Woodtli

Gleich drei Männer und eine Frau buhlen am 27. November um den Sitz von Simon Schwitter (Mitte), der Ende Jahr aus dem Gaiserwalder Gemeinderat zurücktritt. Unter den Kandidierenden ist auch Sandro Geiger aus Abtwil. Der Jungfreisinnige ist mit seinen 24 Jahren der mit Abstand jüngste Bewerber.

Wieso will er so jung in die Gemeindeexekutive? Geiger muss nicht lange überlegen: «In Gaiserwald leben viele junge Leute. Mir ist wichtig, dass auch deren Ansichten vertreten sind.» Er wolle frischen Wind ins Gremium bringen:

«Und schliesslich sind es wir Jungen, die in einigen Jahren mit den Konsequenzen der heutigen Entscheide leben müssen.»

Es sei deshalb wichtig, dass auch die jüngere Generation mitreden könne und Teil des politischen Entscheidungsprozesses sei.

Im Rat sollen alle Gesellschaftsschichten vertreten sein

Geiger ist überzeugt, dass er einiges im Gemeinderat einbringen könnte. Er sei kommunikativ, offen, kompromissbereit und ein Teamplayer. Während seines Studiums habe er sich ein fundiertes Wissen in verschiedenen Bereichen angeeignet. Geiger hat dieses Jahr mit dem Bachelor in Betriebswirtschaft mit Vertiefung in Accounting und Controlling an der HSG abgeschlossen und absolviert nun den Master in Accounting und Corporate Finance. Nebenbei arbeitet er bei der Wirtschaftsprüfungs- sowie Steuer- und Unternehmensberatungsgesellschaft KPMG.

Sein Interesse an Politik sei während des Studiums gewachsen. Durch Freunde, die bei den Jungfreisinnigen aktiv sind, trat auch er vor zwei Jahren der Jungpartei bei. «Mit deren Werte kann ich mich identifizieren.» Für ihn spiele die Partei in einem Gemeinderat aber keine grosse Rolle, sondern vielmehr, dass alle Gesellschaftsschichten vertreten sind:

«Jung, alt, Frau, Mann sowie andere Geschlechteridentitäten. Mir ist vor allem Diversität im Gemeinderat wichtig.»

Auf dem Fussballplatz oder auf Reisen

Dass Gaiserwald 2023 schweizweit eine der höchsten Strompreise haben wird, sei natürlich «undankbar», sagt Geiger. Es sei wichtig, dass man nun die richtigen Schlüsse aus den «suboptimalen Entscheidungen» ziehe. Als Gemeinderat würde er sich dafür starkmachen, dass die Bevölkerung und Parteien vermehrt in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. «Ich setze mich für mehr Professionalität bei Finanzgeschäften ein, die von den Einwohnerinnen und Einwohnern mitfinanziert werden», sagt Geiger. Etwas, was in Gaiserwald fehle, seien Begegnungszonen:

«Sowohl in Abtwil und in Engelburg gibt es nicht wirklich einen zentralen Ort, wo sich das Dorf trifft.»

Geiger findet es schade, dass man im Zentrum von Abtwil einen Wohnblock hingepflanzt habe, statt einen schönen Park zu bauen. Grundsätzlich funktioniere die Gemeinde aber gut, er wohne gerne hier. «Man ist schnell in der Natur, rasch in der Stadt – auch mit dem ÖV – und wir haben ein aktives Vereinsleben», sagt Geiger, der seit 17 Jahren beim FC Abtwil-Engelburg kickt.

Von seinem Zuhause in Abtwil hat Sandro Geiger eine Aussicht aufs Dorf. Bild: Perrine Woodtli

In seiner Freizeit macht der FCSG-Fan viel Sport. «Und ich gehe gerne mit Freunden feiern.» Der 24-Jährige reist zudem gerne. In diesem Jahr war er bereits in Miami und Florida, in München, in Mailand, in Ibiza sowie zwei Mal in London.

Beim Gedanken an den Wahltag bleibt Geiger entspannt. «Ich würde gerne Verantwortung übernehmen. Wenn ich nicht gewählt werde, geht die Welt aber auch nicht unter.» Allein die Kandidatur könne sich lohnen. Durch diese könne er sich bekannter machen – im Hinblick auf andere politische Ämter. Zunächst soll es aber Gemeinderat sein.