Ersatzwahl Er will Eggersriet vorwärts bringen: Parteiloser Landwirt kandidiert für den Gemeinderat Lukas Frehner kandidiert für einen der zwei vakanten Sitze im Gemeinderat Eggersriet. Die Ersatzwahl findet am 22. Oktober statt. Der 33-jährige Landwirt möchte verhindern, dass Eggersriet ein Schlafdorf wird.

Lukas Frehner ist Landwirt und will Gemeinderat in Eggersriet werden. Bild: Rita Bolt

«Ich bin ein Familienmensch», sagt Lukas Frehner. Der Vater von drei Kindern möchte sich im Eggersrieter Gemeinderat für ein familienfreundliches Eggersriet einsetzen. Das Dorf sei schön gelegen und attraktiv für Familien. Das soll so bleiben.

Frehner wohnt mit seiner Familie ebenfalls schön gelegen, Haus an Haus mit seiner Grossmutter und seinen Eltern. Mit seinen Kindern seien hier vier Generationen zusammen. Auf seinem Land steht der Skilift Spitze, der von einem Verein betrieben wird und weit herum bekannt ist, weil sogar jeweils eine Skischule angeboten wird.

Der Skilift stehe schon lange hier, seine Grossmutter und seine Mutter hätten hier schon mitgeholfen. Er helfe ebenfalls. Der Skilift trage auch zur Attraktivität des Dorfes bei. Ebenso wie der geplante Neubau des Schulhauses und der Steuerfuss.

Der Wirtschaft und Landwirtschaft soll es gut gehen

Im Eggersrieter Gemeinderat müssen zwei Sitze neu besetzt werden und es kandidieren drei Männer. Neben Lukas Frehner sind es Jonas Streule (SVP) und Marc-Aurel Weinmann (parteilos). «Ich bin überrascht, dass es mehr Kandidierende als Sitze gibt», erklärt der 33-Jährige. Er nehme die Wahl gelassen. Ihr Mann sei immer ein positiv denkender Mensch, sagt seine Frau Priska. «Und bodenständig.» Die Ersatzwahl für Bernhard Egger und Connie Rossel findet am 22. Oktober statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wurde auf den 19. November festgesetzt.

Lukas Frehner ist parteilos und noch nicht politisch in Erscheinung getreten. Er sei von vielen – nicht nur von Landwirten - motiviert worden, für den Gemeinderat zu kandidieren. Ambitionen, eine politische Karriere zu starten, habe er allerdings nicht. Er sei hier im Dorf aufgewachsen und wolle seine Werte einbringen. Das Mandat reize ihn, er wolle mithelfen, das Dorf vorwärtszubringen, damit es kein Schlafdorf werde. Der Wirtschaft und der Landwirtschaft soll es zudem gut gehen.

Wichtig ist ein intaktes Dorfleben

Frehner ist gelernter Zimmermann, Landwirt und hat die Meisterprüfung absolviert. Auf seinem Hof widmet er sich der Mutterkuhhaltung und führt mit seinem Vater in einer Generationengemeinschaft eine Sägerei im Nebenerwerb. Er sei gut aufgestellt, sagt der Parteilose.

Der kandidierende Landwirt ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und engagiert sich in der Viehschaukommission. In Eggersriet leben elf Landwirte. An der diesjährigen Viehschau seien fünf Bauern mit 280 Tieren aufgefahren. Die Zahl sei eher rückläufig. Er ist zudem Kassier der Viehversicherung und habe früher in der dorfeigenen Musikgesellschaft gespielt. «Zu einem attraktiven Dorf gehört auch ein intaktes Vereinsleben», sagt Frehner.