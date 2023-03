Ersatzwahl Die SVP Gossau schickt Benno Koller ins Rennen um den freien Stadtratssitz Die SVP Gossau-Arnegg hat einstimmig Benno Koller für den frei werdenden Stadtratssitz nominiert. Der 57-Jährige will seine langjährige Erfahrung als Stadtparlamentarier und Kantonsrat in der Gossauer Exekutive einbringen.

Benno Koller will für die SVP einen zweiten Sitz im Gossauer Stadtrat holen. Bild: PD

Rund 15 Jahre wird Gaby Krapf (FDP) im Amt gewesen sein, wenn sie Ende August als Gossauer Stadträtin zurücktritt. Wer ihren Platz in der Stadtregierung einnimmt, ist noch offen. Klar ist aber, dass es am 18. Juni mindestens einen Dreikampf um Krapfs Nachfolge gibt. Nachdem Florian Kobler (SP) und Florin Scherrer (Die Mitte) bereits im Januar und Februar mitgeteilt haben, dass sie für den frei werdenden Stadtratssitz kandidieren, schickt nun auch die SVP Gossau-Arnegg einen Kandidaten ins Rennen. Die Partei hat am Freitagabend einstimmig Benno Koller für die Ersatzwahl nominiert.

Benno Koller ist in Gossau alles andere als unbekannt. Der 57-Jährige sass von 2001 bis 2013 im Gossauer Stadtparlament. 2010 wurde ihm die Ehre des Parlamentspräsidenten und somit höchsten Gossauers zu teil. Seit 2014 ist er zudem im St.Galler Kantonsrat. Weiter präsidiert er seit 2015 die SVP Kreispartei St.Gallen und ist zudem im Vorstand der kantonalen SVP. Er arbeitet als stellvertretender Abteilungsleiter beim Strassenverkehrsamt des Kantons St.Gallen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Und nun, soll es der Gossauer Stadtrat sein.

Benno Koller im St.Galler Kantonsrat. Benjamin Manser (7. Juni 2021)

Kleinwagen statt Rolls-Royce

Er habe sich schon länger für das Stadtratsamt interessiert, sagt Benno Koller auf Anfrage. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen.» Dank seiner langjährigen Erfahrung im Gossauer Stadtparlament und im St.Galler Kantonsrat habe er sich ein grosses und breites Wissen angeeignet. Dieses wolle er nun im Stadtrat von Gossau einbringen. «Als Ur-Gossauer liegen mir Gossau und Arnegg sehr am Herzen», sagt Koller, der zu seinen Hobbys Tennis, Wandern und Politik zählt. «Ich würde mich nun gerne dafür einsetzen, dass die Stadt und das Dorf auch weiterhin attraktiv bleiben.»

Ein grosses Anliegen seien ihm unter anderem das Gewerbe und die Industrie. Besonders einsetzen würde er sich als Stadtrat zudem dafür, dass Gossau Lösungen für sein Verkehrsproblem findet. «Dieses Thema beschäftigt mich schon lange», sagt Koller. Auch auf die Finanzen würde er im Auge behalten. Sein Credo lautet: «Man braucht nicht unbedingt einen Rolls-Royce, wenn man auch mit einem Kleinwagen ans Ziel kommt.»

«SVP hat den zweiten Sitz verdient»

Dass auch die SVP Gossau-Arnegg einen Kandidaten ins Stadtratrennen schickt, überrascht nicht. Die Partei hatte bereits früh signalisiert, dass sie einen zweiten Stadtratssitz holen will. Aktuell stellt die wählerstärkste Partei Gossaus mit Claudia Martin eine Stadträtin. Die FDP hat derweil drei Sitze inne, die Mitte einen. Für Benno Koller ist klar, dass die SVP einen zweiten Sitz verdient. «Wir sind die grösste Partei in Gossau und wollen Verantwortung übernehmen.»

Das sieht auch Andreas Oberholzer, Präsident der SVP Gossau-Arnegg, so. Für ihn gibt es mehrere Gründe, weshalb Benno Koller der ideale Kandidat ist. «Er bringt langjährige Erfahrung als Parlamentarier und Kantonsrat mit, kennt die politischen Geschäfte und ist bestens vernetzt», sagt Oberholzer. «Benno Koller bringt alle Voraussetzungen für das Stadtratsamt mit.» Er freue sich nun auf einen spannenden Wahlkampf, ergänzt der Parteipräsident.

Angesprochen auf den bevorstehenden Wahlkampf, sagt Benno Koller: «Ich begrüsse es, dass die Gossauerinnen und Gossauer eine Auswahl haben und freue mich auf den Austausch mit der Bevölkerung, aber auch mit den weiteren Kandidaten.»

Der Gossauer Stadtrat in seiner aktuellen Zusammensetzung von links nach rechts: Gaby Krapf (FDP), Stadtpräsident Wolfgang Giella (FDP), Helen Alder Frey (Mitte), Stefan Rindlisbacher (FDP) und Claudia Martin (SVP). Bild: PD

Ob auch die Flig und die FDP kandidieren, ist noch offen. Allzu viel Zeit bleibt aber nicht mehr, um die Katze aus dem Sack zu lassen. Wahlvorschläge für die Ersatzwahl können noch bis zum 5. April eingereicht werden. Der erste Wahlgang findet am 18. Juni statt, ein allfälliger zweiter am 27. August.