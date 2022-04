Ersatzwahl Die FDP steigt mit Raphael Frei ins Rennen: Der 41-jährige Kantonsrat will neuer Gemeindepräsident von Rorschacherberg werden Der Rorschacherberger Gemeindepräsident Beat Hirs tritt Ende Jahr zurück. Am Donnerstagnachmittag hat die FDP-Parteileitung ihren Kandidaten für seine Nachfolge vorgestellt: Raphael Frei soll nächster Gemeindepräsident der 7500-Einwohner-Gemeinde werden. Der 41-Jährige ist politisch kein unbeschriebenes Blatt.

FDP-Politiker Raphael Frei während einer Debatte im St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Der Freisinn macht vorwärts: Vor drei Wochen hat Beat Hirs (FDP) seinen Rücktritt als Gemeindepräsident von Rorschacherberg auf Ende dieses Jahres bekannt gegeben. Am Donnerstagnachmittag hat die Parteileitung der FDP-Ortspartei an einer Medienkonferenz im Schloss Wartensee bereits ihren Kandidaten für seine Nachfolge vorgestellt: Raphael Frei will neuer Gemeindepräsident von Rorschacherberg werden.

Man habe drei intensive Wochen mit vielen Gesprächen hinter sich, sagte FDP-Ortsparteipräsident Thomas Willi. Nach Abschluss des Findungs- und Selektionsverfahrens mit «konstruktiv-kritisch geführten Hearings» habe sich die Parteileitung einstimmig für Frei ausgesprochen. Die Mitglieder der Partei müssen diesen Vorschlag an der Nominationsversammlung vom 11. Mai noch absegnen. Willi betonte:

«Wir rechnen fest damit, dass Raphael Frei nominiert wird.»

Als Schulleiter hört Raphael Frei auf

Nach Gesprächen mit verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten sei die Parteileitung der festen Überzeugung, mit ihm einen profilierten und politisch erfahrenen Kandidaten präsentieren zu können, so Willi. Frei besteche durch seine integre Art, seine fundierte Ausbildung und den beruflichen Werdegang, seinen Drang zur Entwicklung, sein Gespür für Menschen sowie durch die klare Aussage zur beruflichen Veränderung hin zu diesem herausfordernd-spannenden Amt. Charlène Lanter, die für die FDP im Gemeinderat Rorschacherberg sitzt, sagte:

«Es ist ein Glücksfall, dass wir so einen Kandidaten haben. Raphael Frei bringt einen grossen Erfahrungsschatz mit.»

Seit 2010 ist Frei als Schulleiter in Waldkirch tätig. «Ich mache das mit Herzblut und einer riesigen Freude», betonte er. Nach zwölf Jahren müsse man sich aber überlegen, wie es weitergehe, so der 41-Jährige. «Was tut mir gut? Was tut der Schule gut?» Es ist ein Job, den er darum so oder so Ende dieses Jahres aufgeben werde. Daneben ist Frei unternehmerisch tätig, hat unter anderem eine Beratungsagentur, mit der er Schulen und KMUs begleitet hat. «Diese Tätigkeiten werden auf Eis gelegt.»

Frei wohnt seit 2011 in Rorschacherberg

Sie weiterzuführen, wäre für ihn auch eine Möglichkeit gewesen. «Jetzt ist aber die Chance da, dass ich diese Gemeine führen kann.» Frei ist in Goldach aufgewachsen, seit 2011 wohnt er in Rorschacherberg. «Ich bin sehr glücklich hier und bleibe auch hier, wenn ich nicht gewählt werde.» Im November hat er mit seiner Partnerin ein Haus gekauft, das sie bald beziehen werden. Er könne der Gemeinde etwas geben, ist sich Frei sicher.

Politische Erfahrung bringt er jedenfalls mit. Seit 2016 ist er Präsident der FDP des Kanton St.Gallen, seit 2018 sitzt er für die Partei im Kantonsrat. Es sei ein Vorteil für die Gemeinde, wenn sie ihre Anliegen direkt im kantonalen Parlament einbringen könne, betont Frei. Trotz dieser Erfahrung sagt er über das Amt als Gemeindepräsident:

«Es ist eine schwierige Aufgabe, es gibt keine Lehre dafür.»

Es stehen grosse Aufgaben an

Es gebe aber Faktoren, die helfen könnten. «Ich habe den Vorteil, dass ich mich nicht in die Politik einarbeiten muss und ein Netzwerk habe.» Als Schulleiter habe er zudem gelernt, wie eine Verwaltung funktioniere. Wofür würde er sich als Gemeindepräsident einsetzen? Er wolle eine dienstleistungsorientierte Verwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger da sei, sagt Frei.

«Ich möchte mit Menschen unterwegs sein und ihnen begegnen. Mit ihnen zusammen etwas verfolgen und erreichen.»

Es stünden grosse Aufgaben an. Im Kantonsrat habe man gerade das Planungs- und Baugesetz verabschiedet. Das habe Folgen für die Gemeinden. Frei erwähnt zudem den Seeuferweg und den Schulraumbedarf, der zunehme. «Ich hätte wirklich Freude daran, diese Prozesse zu begleiten.»

Erhält die FDP noch Konkurrenz?

Wichtig ist Frei auch, dass Rorschacherberg das Image als Schlafgemeinde so schnell wie möglich ablegen kann. «Wir sind keine Schlafgemeinde, es finden Begegnungen statt.» Als FDP-Politiker stehe er ein für möglichst wenig Staatseingriffe und möglichst viel Freiheiten. Dort, wo es sie brauche, sollen Gemeinden aber aktiv werden. Gleichzeitig betont er, dass das Gemeindepräsidium nicht von der politischen Färbung geprägt sein dürfe:

«Es geht um Sachpolitik und darum, Probleme zu lösen für die Bevölkerung.»

Die letzten drei Wochen seien auch für ihn streng gewesen, sagte Frei. Er habe viele Gespräche geführt, auch mit seiner Partnerin. Er habe sich viele Gedanken gemacht - und sei dabei zum Schluss gekommen: «Ich will dieses Amt.»

Noch unklar ist, ob Frei bei der Ersatzwahl Konkurrenz aus einer anderen Ortspartei oder von einer parteilosen Kandidatin oder einem parteilosen Kandidaten bekommt. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 8. Juli. Der erste Wahlgang für die Nachfolge von Beat Hirs findet am 25. September 2022 statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang am 27. November.