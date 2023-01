Ersatzwahl «Bin froh, dass es nun raus ist»: Florian Kobler will für die SP Gossau-Arnegg den ersten Stadtratssitz erobern Weil Gaby Krapf (FDP) zurücktritt, wird im Gossauer Stadtrat ein Sitz frei. Nun ist der erste Kandidat für ihre Nachfolge bekannt: Wie erwartet, stellt sich Florian Kobler zur Wahl. Der 44-Jährige sei der Richtige zur richtigen Zeit, findet die SP Gossau-Arnegg.

Florian Kobler (SP) kandidiert am 18. Juni für den Gossauer Stadtrat. Weitere Kandierenden sind noch nicht bekannt. Bild: Benjamin Manser

Es wurde bereits angenommen, nun ist es definitiv: Florian Kobler (SP) kandidiert für den Gossauer Stadtrat. Dort wird ein Sitz frei, weil Gaby Krapf (FDP) Ende August zurücktritt. Die Ersatzwahl findet am 18. Juni statt. Überraschend kommt Koblers Kandidatur nicht. Die SP Gossau-Arnegg hatte bereits in der vorherigen Woche mitgeteilt, dass sie Anspruch auf den freien Sitz erhebt und bald ihre Kandidatur kommunizieren wird. Gleichzeitig gab Kobler auf Anfrage des «Tagblatts» an, dass er Interesse am Sitz hat und seine Entscheidung ebenfalls demnächst bekanntgibt.

Er sei froh, dass es nun raus sei, sagt Florian Kobler am Freitag auf Anfrage. «Die vergangenen Wochen waren intensiv.» Seit Gaby Krapf am 16. Januar ihren Rücktritt bekanntgegeben hat, habe er zahlreiche Gespräche mit seiner Familie, seiner Partei und seiner Arbeitgeberin geführt. Er sagt:

«Die Kandidatur war ein wohlüberlegter Entscheid.»

Kobler wurde immer wieder als möglicher Stadtratskandidat gehandelt. Das Interesse sei denn auch schon länger vorhanden, sagt der 44-Jährige. Vor ein paar Jahren habe der Zeitpunkt unter anderem aufgrund seiner Familiensituation aber noch nicht gepasst. Das sei nun anders, sagt der Vater von vier Kindern (14, zwölf, sechs und zwei). «Ich will etwas in Gossau bewegen.» Von seiner Familie erhalte er vollste Unterstützung. «Sie weiss, dass die Leidenschaft für Gossau und Politik Teil meines Lebens ist.»

«Der Richtige zur richtigen Zeit»

Florian Kobler ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der Gossauer Politszene. Seit 2010 ist er im Stadtparlament. In den vergangenen 13 Jahren hat er in zahlreichen Kommissionen mitgewirkt. 2022 wurde ihm die Ehre des höchsten Gossauers zuteil. Dieses Jahr habe ihn darin bestärkt, für den Stadtrat zu kandidieren, sagt Kobler. «Als Parlamentspräsident erhielt ich spannende Einblicke in die Verwaltung. Dabei wurde mir noch klarer, dass ich mich im Stadtrat einbringen will.»

Mit Florian Kobler stelle sich eine bestens geeignete Persönlichkeit für den vakanten Stadtratssitz zur Wahl, schreibt seine Partei in einem Communiqué. «Er ist der Richtige zur richtigen Zeit.» Kobler, der in Gossau aufgewachsen ist, sei hervorragend vernetzt und verfüge über profunde Dossierkenntnisse. Kobler sei ein Teamplayer und werde auch über die Parteigrenzen hinaus geschätzt. «Ich politisiere offen, konstruktiv und lösungsorientiert im Interesse des Gemeinwohls und habe stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger», sagt Kobler, der seit sieben Jahren die Abteilung der Paritätischen Kommissionen bei der Gewerkschaft Unia Ostschweiz-Graubünden leitet.

Der Stadtratskandidat engagiert sich nicht nur politisch in seiner Heimatstadt. So war Kobler unter anderem jahrelang Vorstandsmitglied der IG Sport sowie Juniorenfussballtrainer beim FC Gossau und organisiert jährlich den Lauf-Cup in Gossau mit. Er ist zudem Präsident der Wohnbaugenossenschaft GFW, die das Bauprojekt «Wohnen im Alter» an der Bedastrasse realisiert.

Florian Kobler amtete 2022 als Parlamentspräsident. Bild: Tobias Garcia

Sichere Velowege und bezahlbare Wohnungen

Florian Kobler werde sich insbesondere für die vollständige Realisierung der Sportweltmodule einsetzen, heisst es im Communiqué. «Weit oben auf meiner politischen Agenda stehen zudem attraktive und sichere Fuss- und Velowege und mehr bezahlbare Wohnungen, damit auch Familien mit bescheidenem Budget gerne und gut in Gossau leben können und nicht wegziehen müssen», so Kobler. Weiter setze er sich für einen Ortsbus ein und möchte, dass in Gossau die Biodiversität gefördert wird.

Bei einer Wahl wäre Kobler der erste linke Stadtrat im bürgerlichen Gossau. Seit sechs Jahren sei die SP im Parlament gleich stark vertreten wie die FDP, schreibt die Partei.

«Nun ist die Zeit reif, auch in der Exekutive Verantwortung zu übernehmen.»

Auch Kobler ist überzeugt, dass Gossau angesichts aktueller Themen wie Klimawandel oder Verkehr bereit für den ersten linken Stadtrat sei. Ihm sei es aber wichtig, dass die Wählerinnen und Wähler in ihm nicht nur den SP-Politiker sehen. «Natürlich stehe ich für SP-Themen. Ich bin aber auch jemand, der Gossau bestens kennt, gut vernetzt ist und über Dossierkenntnisse verfügt. Mir geht es darum, Gossau weiterzuentwickeln.»

Kobler ist der erste offizielle Kandidat für Gaby Krapfs Nachfolge. Bei den anderen Parteien ist es noch ruhig. Bis spätestens 5. April müssen die Wahlvorschläge eingereicht werden. Er hoffe auf einen spannenden Wahlkampf mit spannenden Diskussionen, sagt Kobler. «Ich freue mich, wenn es endlich losgeht. Ich bin sehr motiviert.»