Ersatzneubau Defizit wegen ausstehender Kirchensteuern: Abstimmung über Baukredit vom evangelischen Kirchgemeindehaus in Goldach verzögert sich An der Kirchgemeindeversammlung vom vergangenen Mai stimmten die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger von Evangelisch Goldach einer zeitlich beschränkten Erhöhung des Kirchensteuerfusses um 2 % zu, damit der Bau des neuen Kirchgemeindehauses finanziert werden kann. Weil die Abstimmung aber erst nach Versenden der Steuerrechnung erfolgte, zeichnet sich nun ein Defizit ab.

Neubau Kirchgemeindehaus Goldach: Die Jury empfiehlt das Projekt von Hutterzoller Architektur in St.Gallen. Visualisierung: PD

Das Kirchgemeindehaus Goldach wurde 1954 eingeweiht und hat seine besten Tage längst hinter sich. Was damals modern war, ist heute nicht mehr zeitgemäss. Beispielsweise das Kaminzimmer oder die Küche, die aus Platzmangel oftmals sogar als Sitzungs- und Aufenthaltsraum genutzt werden muss. Rollstuhlgängig ist nur der mittlere Stock. Die Begegnungsräume liegen jedoch auf die drei Stockwerke verteilt. Die sanitären Anlagen sind veraltet und die Gebäudehülle ist schlecht isoliert.

Aufgrund all dieser Mängel beschäftigt sich die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Goldach seit 2014 mit dem Thema Sanierung oder Ersatzneubau Kirchgemeindehaus. Die Kirche selbst und der Turm an der Schulstrasse sollen unangetastet bleiben.

Die Bausubstanz im alten Kirchgemeindehaus ist sichtbar gealtert. Bild: PD

Abstimmung über den Baukredit verzögert sich vermutlich

Am 4. Mai 2021 haben die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger der zeitlich beschränkten Erhöhung des Kirchensteuerfusses um 2 % zugestimmt, wobei die zusätzlichen Einnahmen für den Ersatzbau reserviert sind. Für die Mitglieder beträgt diese zusätzliche Bausteuer 40 bis 70 Franken pro Jahr. Das Neubauprojekt kommt nun aber etwas ins Stocken, weil sich für 2021 ein Defizit von mehreren hunderttausend Franken abzeichnet.

Die Erhöhung des Kirchensteuerfusses wurde zwar wie erwähnt beschlossen, doch die Steuerrechnungen der Steuerverwaltung gehen bereits im Januar raus. Laut Paul Baumann, Geschäftsleiter der evang.-ref. Kirchgemeinde Goldach, haben daher etwa 90 Prozent der Kirchbürgerinnen und Kirchbürger noch eine «alte» Rechnung bekommen. Nur wer im Laufe des Jahres zugezogen ist, hat bereits 25 statt 23 Prozent bezahlt. Sollten die daher fälligen Nachsteuern (Steuerdeutsch: Nachlieferungen) mehrheitlich schon 2022 eintreffen, so könnte die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung mit der Abstimmung zum Baukredit schon im kommenden Herbst stattfinden. Paul Baumann sagt:

«Wahrscheinlicher ist es, dass wir dies erst bei der ordentlichen Kirchbürgerversammlung vom Frühling 2023 machen können.»

Abhängig sei der Ablauf natürlich auch davon, ob an der diesjährigen Kirchgemeindeversammlung vom 30. März, 19.30 Uhr, der Projektierungskredit genehmigt werde. Was gebaut werden soll, steht mittlerweile fest. Nach der Auswertung des Projektwettbewerbs mit vier angefragten Architekturbüros empfiehlt die Jury einstimmig das Projekt von Hutterzoller Architektur, St.Gallen, zur Weiterbearbeitung.

Ein Flachdach passt nicht in die Umgebung

«Es ist das einzige mit einem Giebeldach. Die Fachjury war sich einig, dass ein Flachdach städtebaulich nicht reinpasst», sagt Paul Baumann. Auch ein nachhaltiger Holzbau, wie ihn die Verantwortlichen eigentlich gerne gehabt hätten, passe in die Gegend mit den grossen Schulhausbauten nicht hinein. Zudem sei die Anordnung von Saal und Gruppenräumen vom Siegerprojekt überzeugend. Auch die bauliche Verbindung vom Kirchgemeindehaus zur Kirche sei sehr gut gelungen.

Über den Baukredit wird vermutlich an der Urne abgestimmt, doch im Vorfeld der Abstimmung über den Planungskredit wünscht sich die Kirchenvorsteherschaft das direkte Gespräch und den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Da an Kirchbürgerversammlungen erfahrungsgemäss eher wenig diskutiert wird, findet eine Woche vorher, am Mittwoch, 23. März, 19.30 Uhr, ein Diskussionsanlass statt, bei dem näher über das Bauprojekt informiert wird. Auch Modelle vom geplanten Neubau werden dann gezeigt. Dieser Abend steht der gesamten, interessierten Bevölkerung offen.

Wenn alle Hürden genommen werden können, soll das neue Kirchgemeindehaus in Goldach im Jahr 2025 eröffnet werden.