Eröffnung: Die Hafenstadt wird um einen Italiener reicher In Rorschach eröffnet Morgen Sonntag ein Italienischen Imbiss-Laden. Die beiden Geschäftsinhaber laden zum Kundenapéro. Laura Manser

Franca und Felice Del Tiglio eröffnen in Rorschach den italienischen Imbiss «Rosticceria La Bontà». (Bild: Laura Manser)

Ins Lokal an der Hauptstrasse 36 kehrt wieder Leben: Morgen Sonntag, 17. Februar, eröffnet die Familie Del Tiglio einen neuen Italienischen Imbiss-Laden. Dort, wo bis vor kurzem noch die Buchstaben Café Niederer standen, prangt jetzt gross «Rosticceria La Bontà».

Der Imbiss sollte planmässig Ende Januar eröffnet werden. Wegen Komplikationen mussten die Geschäftsinhaber Franca und Felice Del Tiglio den Eröffnungstermin verschieben. «Die Stromleitung und der Boden waren Ende Januar noch nicht fertig», sagt Del Tiglio. Jetzt müssen nur noch die Lebensmittel eingekauft werden, damit alles frisch ist für die Eröffnung. Pizzabilder und ein Bild von Cinque Terre verhelfen dem Lokal zu Italienischem Flair. Mit seinen drei Töchtern führt das Ehepaar Del Tiglio den Imbiss als Familienbetrieb.

Vielfältiges Sortiment

Angeboten werden 20 verschiedene Produkte: Von Pizzarollen über Tomaten-Mozarella-Salat bis Eiscreme-Focaccia. Als Kindermenüs bietet der Imbiss auch Teigwaren, Chicken Nuggets oder Kroketten an.

«Zudem bieten wir typische Italienische Snacks wie Panzerotti, Crescentine und Arancini an, die sind sonst fast nirgends zu finden», sagt Del Tiglio. Die Inhaber haben zuvor in einem Italienischen Club in St. Margrethen gearbeitet und sahen in Rorschach als «Touristenstadt» Geschäftspotenzial. «Nach jahrelangem Überdenken ist jetzt die Zeit gekommen, etwas für uns selber zu machen», sagt Del Tiglio.

Der Imbiss ist ab Morgen von Dienstag bis Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. An der Eröffnung gibt es einen Apéro mit «Probiererli» aus der italienischen Küche.