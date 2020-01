Erneuter Wirtewechsel in Rorschachs Münzhofbar Nach nur zwei Monaten wird der Schlüssel der Münzhofbar erneut übergeben. Ab Sofort übernehmen Susi Käser und Roger Barp die Leitung der Bar in Rorschach.

Susi Käser und Roger Barp übernehmen ab sofort die Leitung der Münzhofbar in Rorschach. Bild: Res Lerch

(res/ibi) Für die beiden Rorschacher Roger Barp und seine Partnerin Susi Käser geht ein Traum in Erfüllung. Sie übernehmen die Münzhofbar in Rorschach und laden am Montag, 6. Januar, ab 17 Uhr zum Eröffnungsapéro ein. Erst im vergangenen November kam es dort zu einem Wirtewechsel.

Für die beiden neuen Pächter wird Musik in der Bar weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Bereits am kommenden Freitag wird Elvis (allerdings in der Person des in der Region bestens bekannten Marcus C. Held) für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Für Roger Barp ist es fast wie bei «back to the roots». In der Rorschacher Gastronomie war er früher im Reifli und auch im Mariaberg tätig. Susi Käser hat ihr Handwerk im Hotel Walhalla in St. Gallen gelehrt. Die Bar ist unter der Woche von 17 bis 1 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag bis 2 Uhr. Samstags ist die Bar zudem bereits ab 15 Uhr geöffnet.