Erneute Machbarkeitsstudie statt Projektwettbewerb: Eggersrieter bevorzugen ein Schulhaus im Dorf An der Schulbürgerversammlung in Eggersriet gab vor allem ein Thema zu reden: Der geplante Schulhausneubau. Eigentlich hoffte der Schulrat, dass die Bürger ihm 300 000 Franken für einen Projektierungswettbewerb gewähren. Doch es kam anders. Perrine Woodtli

Das Schulhaus in Eggersriet hat ausgedient. (Bild: Benjamin Manser (2. Juni 2017))

280 Bürger haben am Montagabend im Gruberhof an der Schulbürgerversammlung teilgenommen; dies entspricht 17 Prozent der Stimmberechtigten. Grund für das grosse Interesse und die vollen Reihen war der Schulhausneubau. Die alte Schule im Dorf hat ausgedient. Der Schulrat der Schulgemeinde Eggersriet-Grub SG ist der Meinung, dass ein Neubau an einem neuen Standort, nämlich auf der rund 90 Meter entfernten Heimatwiese, am sinnvollsten wäre.

Er beantragte am Montag einen Kredit von 300 000 Franken für eine Wettbewerbsausschreibung. Die Bürger machten dem Schulrat aber einen Strich durch die Rechnung. Zahlreiche ergriffen das Wort, der Tenor lautete: Viele Eggersrieter bevorzugen einen Standort mitten im Dorf oder wollen zumindest, dass diese Möglichkeit näher abgeklärt wird. Eine Bürgerin stellte den Antrag, vertieft zu prüfen, welches die Möglichkeiten im Zentrum sind und eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen. Der Antrag wurde deutlich angenommen, jener des Schulrats wurde somit hinfällig. Die anderen Anträge wie die Jahresrechnung 2018 und das Budget 2019 wurden angenommen. Beim Budget fallen nun die geplanten Investitionen für den Wettbewerb weg.

Eggersriet senkt steuern

Nach der Schulbürgerversammlung, die wegen der Diskussion nicht wie gedacht 30, sondern 90 Minuten dauerte, war bei einigen die Luft draussen. Gemeindepräsident Roger Hochreutener führte danach zügig durch die Bürgerversammlung der politischen Gemeinde. Dort gab’s dann nicht mehr viel zu reden: Die Bürger genehmigten die Jahresrechnung 2018 sowie das Budget und den Steuerplan 2019 und senkten damit den Steuerfuss wie geplant um 7 Prozentpunkte auf 128 Prozent.

