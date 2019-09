Erneut rund 5000 Besucher sind an der Museumsnacht in St.Gallen zu einem Höhenflug abgehoben 33 Museen und Ausstellungsräume haben am Samstagabend zur 15. Museumsnacht St.Gallen eingeladen. Das Wetter war ideal, das Publikum kam zahlreich und war sehr interessiert. So lautet eine erste Bilanz der Organisatoren. Daniel Wirth

Kathrin Lettner, die Präsidentin der Stiftung Lokremise, schickt an der Eröffnung in der Kunstzone in der Lokremise einen Papierflieger auf einen hohen Flug. (Bild: Daniel Wirth)

Barbara Affolter, die Präsidentin des Vereins Museumsnacht St.Gallen, sagte am späten Samstagabend, die Rückmeldungen der 33 Institutionen seien unterschiedlich ausgefallen. In einigen Museen seien viele Besucher registriert worden, andere hätten von weniger Leuten als im letzten Jahr gesprochen. 2018 waren es über 5000 Gäste.

Affolter schätzt, dass am Samstagabend erneut wieder gegen 5000 Besucherinnen und Besucher gekommen sind. Auffallend sei gewesen, dass das Publikum interessiert gewesen sei und sich in den Ausstellungen viel Zeit gelassen habe. Die Museumsnacht hat sich im Veranstaltungskalender etabliert und lockt treues Stammpublikum an.

Das Wetter war für die Museumsnacht geradezu ideal. In der der Innenstadt war viel los, die Besucher gingen zu Fuss von einer Ausstellung zur anderen. Affolter sagt, dass die Institutionen, die ein Rahmenprogramm angeboten hätten, generell mehr Leute anlockten als diejenigen, die auf ein spezielles Museumsnachtprogramm verzichteten.

Unter dem Strich sei die Museumsnacht 2019 wie jedes Jahr ein geselliger und friedlicher Anlass gewesen, sagt Affolter. Viele Museen und Ausstellungsräume hätten das Motto "Höhenflug" originell und geistreich umgesetzt, was beim Publikum denn auch angekommen sei.