Erneut formale Mängel festgestellt: Bauvorhaben der Sana Fürstenland AG verzögert sich schon wieder +++ Gossauer Stadtrat ist frustriert Kurz nach dem Ja zum Altersheimprovisorium erleidet der eigentliche Neubau einen herben Rückschlag.

Das Andreaszentrum bleibt vorderhand stehen. Bild: Samuel Schalch und Benjamin Manser (24. August 2016)

Erst vor zehn Tagen haben die Gossauerinnen und Gossauer Ja gesagt zum Provisorium der Sana Fürstenland AG. Und schon erweist sich die Zwischenlösung als bitternötig. Denn ein Entscheid des Baudepartements hat den Bau des Alterszentrums Fürstenland einmal mehr in weite Ferne rücken lassen.



Es heisst den Rekurs gegen das Vorhaben gut und hebt die Sondernutzungspläne «Sana Fürstenland», «Lindenbergbach» und den Teilstrassenplan «Kirch-/Säntisstrasse» auf. Ausserdem wird die Teilaufhebung eines Überbauungsplans von 1912 rückgängig gemacht, wie die Stadt Gossau am Mittwoch mitteilte. Auch die Plangenehmigung des kantonalen Amts für Raumentwicklung und Geoinformation (Areg) wird aufgehoben.

Damit stehen die Stadt und die Sana Fürstenland vor einem Scherbenhaufen – erneut. Denn Ende 2018 hat der Stadtrat die besagten Pläne auf Vorwarnung des Baudepartements bereits zurückziehen und neu auflegen müssen. Und dabei einen verhängnisvollen Fehler begangen, wie sich nun zeigt.

Auf Mitwirkungsverfahren verzichtet

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau Bild: Ralph Ribi

Bei der Neuauflage der Pläne verzichtete die Stadt auf ein Mitwirkungsverfahren. Weil die nötigen Änderungen an den Plänen von Anfang an festgestanden hätten und vor der ersten Auflage bereits die Bevölkerung einbezogen worden sei, sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella. Zu diesem Entscheid seien die Fachleute in der Verwaltung gekommen, ein externes Gutachten und eine Zweitmeinung hätten das Vorgehen gestützt.

Die fehlende Mitwirkung ist nun ein zentraler Kritikpunkt des Kantons. Das weitere Vorgehen wolle die Stadt nun in aller Ruhe prüfen. Möglich wäre ein Weiterzug ans Verwaltungsgericht oder eine erneute Auflage der Pläne mit Mitwirkungsverfahren. Giella sagt:

«Egal in welche Richtung wir gehen, es wird langwierig und teuer und ist mit Risiken behaftet.»

In der Mitteilung beklagt die Stadt «wie grosse Investitionen durch Formalismus blockiert werden», was nicht nachvollziehbar sei. Der Schaden durch die Verzögerung und das «übermässig lange» Verfahren sei enorm. «Es bleibt zu hoffen, dass nicht auch andere Gemeinden im Kanton solche Erfahrungen mit dem Baudepartement machen.»

Wolfgang Giella räumt ein, dass bei dieser Formulierung auch Frust im Spiel gewesen sei.

«Wir haben das sorgfältig geprüft. Ich weiss nicht, was wir als grössere Gemeinde noch machen könnten.»

Dafür, dass sich das Baudepartement noch nicht dazu geäussert hat, ob der Bau an sich genehmigungsfähig wäre, habe der Entscheid «elend lang» auf sich warten lassen. Nun sei die Sorge über die Genehmigungsfähigkeit des Bauprojekts gross.



Das sind neue Töne, denn bislang wurde das Neubauprojekt auf dem Andreasareal vom Stadtrat immer vehement vertreten. Die Besorgnis rühre daher, dass sich die Rahmenbedingungen für ein Bauprojekt mit jedem Jahr ein bisschen verändern könnten.

Giella verweist auf die Unklarheiten um die Festlegung von Gewässerräumen, die 2018 den Sondernutzungsplan Lindenbergbach nötig machten. Darum sei er persönlich unsicher, ob der Neubau in seiner heutigen Ausgestaltung auch der künftigen Rechtslage entspreche. Das Andreasareal sei und bleibe aber der bestmögliche Standort in Gossau.

Materielle Prüfung hätte Verfahren verzögert

Niklaus Eichbaum von der Rechtsabteilung des Baudepartements hält fest, dass das Mitwirkungsverfahren im eidgenössischen Raumplanungsgesetz vorgeschrieben wird. In letzter Zeit habe es an Aktualität gewonnen, von Rekurrenten werde zunehmend eine Verletzung des Rechts auf Mitwirkung gerügt, was das Baudepartement jeweils prüfen müsse.

Treffe der Vorwurf zu, führe man das Verfahren nicht in jedem Fall zu Ende. Um das Vorhaben materiell zu prüfen, hätte man im vorliegenden Fall weitere Stellen wie das Areg, das Tiefbauamt oder auch die Denkmalpflege einbeziehen müssen – was das Rechtsmittelverfahren weiter in die Länge gezogen hätte.