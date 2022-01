Ermittlungen Mann mit abgebrochener Flasche in St.Gallen angegriffen – Polizei ermittelt mutmassliche Täter im Thurgau Im vergangenen Oktober ist ein 59-jähriger Mann in der Multergasse in St.Gallen von einem Unbekannten mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen worden. Die Ermittlungen von Kantonspolizei und Jugendstaatsanwaltschaft führten zu zwei Jugendlichen aus dem Kanton Thurgau.

Die Kantonspolizei St.Gallen konnte im Thurgau zwei mutmassliche Täter ausfindig machen. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

An einem Abend im vergangenen Oktober ist ein 59-jähriger Mann in der Multergasse in St.Gallen von einem Unbekannten mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen worden. Die Gewalttat ereignete sich im selben Zeitraum wie weitere schwere Gewaltdelikte in der Stadt St.Gallen. Aufgrund dessen führten die Stadtpolizei St.Gallen und die Kantonspolizei St.Gallen vermehrte Personenkontrollen durch. Eine rund zwei Wochen zuvor durchgeführte Personenkontrolle führte dazu, dass ein Polizist der Stadtpolizei St.Gallen ein Fahndungsfoto der mutmasslichen Täterschaft wieder erkannte.

Anschliessend durch die Kantonspolizei St.Gallen unter der Leitung der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen eingeleitete Ermittlungen, führten zu einem 17-jährigen im Kanton Thurgau wohnhaften Nordmazedonier. Ihm wird laut Polizeimitteilung vorgeworfen, den 59-jährigen Mann angegriffen zu haben.

Ein ebenfalls im Kanton Thurgau wohnhafter, 16-jähriger Italiener wurde als mutmasslicher Mittäter identifiziert. Die beiden Jugendlichen müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft Thurgau verantworten. (kapo)