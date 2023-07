Erlebnisgastronomie Geräucherter Lachs, Kaviar, Wein und Champagner: Balik Kitchen eröffnet im Globus am Multertor eine Bar mit Shop Balik, die Lachsräucherei im Toggenburg, die vom späteren Regierungsrat Martin Klöti gegründet wurde, eröffnet Anfang September im neuen Globus in der St.Galler Altstadt eine Bar.

Balik Kitchen –Ländlichkeit trifft in St.Gallen auf Urbanes. Bild: zvg/Balik

Geräucherter Lachs von Balik ist eine Delikatesse. Das Unternehmen wurde in den 1970er-Jahren von Martin Klöti und dessen Lebenspartner, dem Schauspieler Hans Gerd Kübel, gegründet. Geräuchert wird der Lachs in einem umgebauten Bauernhof in Ebersol im Toggenburg. Angeboten wird Balik-Lachs rund um den Globus: In Seafood-Bars in New York, London, Paris, und Hongkong, in Restaurants in Genf, Paris, Köln und Crans Montana, bei Balik Kitchen im Globus Zürich – und bald in St.Gallen.

Balik Kitchen im Globus St.Gallen soll ein urbaner Geniesser-Treffpunkt werden, sagt Claudia Boggio, PR- und Eventmanagerin bei Balik. In der Balik Kitchen verschmelzen Genuss, Kultur und Wein auf elegante Weise zu einer raffinierten Schlichtheit, heisst es. Die Gerichte von Balik Kitchen werden gemäss Boggio saisonal angepasst und in Zusammenarbeit mit Sterneköchen entwickelt.

Kleine Gerichte an der Bar für Geniesser

In St.Gallen werden ab dem 1. September an der Bar bei Balik Kitchen kleine Gerichte angeboten, wie Boggio sagt. Auf die Teller komme Lachs, Kaviar, Tartar und Veganes. Das Ambiente der Bar mit Shop lehne sich an das Ländliche in der Balik-Farm in Ebersol im Toggenburg an, ergänzt Balik-CEO Oliver Fahr. Im angegliederten Shop gibt es Balik-Produkte.

Die Balik-Farm, in der Lachs geräuchert wird, war in den 1970er-Jahren ein Projekt Martin Klöti, dem späteren Stadtpräsidenten von Arbon und Regierungsrat im Kanton St.Gallen. Die Lachsräucherei war ursprünglich nur einem kleinen Kreis von Geniessern bekannt. Dies änderte sich jedoch, als Balik Teil von Caviar House wurde, einem renommierten Traditionshaus, das höchste Qualität verkörpert. Heute strahlt der Ruf von Balik-Lachs weltweit. «St.Gallen ist unser Stammland», sagt Fahr, «wir freuen uns deshalb ungemein, im Globus am Multertor präsent zu sein.»