Ergebnis Goldach ergänzt Geschäftsbericht mit Videobotschaften: Rechnungsabschluss 2022 um 2,1 Millionen Franken besser als budgetiert Die Rechnung der Gemeinde Goldach fällt erneut besser aus als prognostiziert. Diesmal hat der Gemeinderat allerdings besser gerechnet als in den Jahren zuvor und die Besserstellung beim Rechnungsabschluss 2022 fällt mit 2,1 Millionen Franken «normal» aus. Hohe Steuereinnahmen und weniger Sozialausgaben sind die Hauptgründe.

Gemeindepräsident Dominik Gemperli (links) und Schulpräsident Rolf Deubelbeiss mit dem verschlankten Goldacher Geschäftsbericht. Bild: Rudolf Hirtl

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli hat am Freitagmorgen zusammen mit Schulpräsident Rolf Deubelbeiss am Mediengespräch die Jahresrechnung 2022 der politischen Gemeinde präsentiert. Budgetiert worden war ein Minus von knapp 2 Millionen Franken. Nun resultiert ein Plus von 152'837 Franken. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt damit 2,13 Millionen Franken.

Bei den vergangenen beiden Abschlüssen lag der Gemeinderat gröber daneben. 2020 wurde ein Minus von 1,1 Millionen Franken vorausgesagt, am Ende gab es ein Plus von 4,1 Millionen, 2021 war ein Minus von 2,65 Millionen Franken vorgesehen, tatsächlich resultierte ein Plus von 3,55 Millionen Franken, was einer Besserstellung gegenüber dem Budget von 6,2 Millionen Franken entsprach. Im Vergleich dazu kann man beim Rechnungsabschluss 2022 für Goldacher Verhältnisse schon von einer Punktlandung sprechen. «Den Vorwurf, dass wir den zu erwartenden Aufwand zu vorsichtig und daher falsch budgetieren, kann man uns dieses Jahr sicher nicht machen. Die Besserstellung hat in erster Linie mit der Ertragssituation zu tun, und Erträge sind nun mal sehr schwer budgetierbar, insbesondere Steuereinnahmen. Wir orientieren uns bei den Prognosen zudem am Kanton und werden dies auch künftig so handhaben», sagt Dominik Gemperli.

Mittelfristig werden die Ausgaben steigen

Der Gemeindepräsident spricht damit den Umstand an, dass die Steuern natürlicher Personen, auch dank Nachzahlungen aus den Vorjahren, um 529'874 Franken über dem Budget liegen. Auch juristische Personen, also Unternehmen, haben mit 811'832 Franken zur Besserstellung beigetragen. Weniger eingenommen als erwartet hat die Gemeinde hingegen bei Grundstückgewinnsteuern (-711'680) und Handänderungssteuern (-131'493). Mehr als 1 Million Franken weniger als budgetiert musste Goldach für Sozialhilfe ausgeben. Überdurchschnittlich hohe Rückerstattungen, insbesondere im IV-Bereich, sind dafür ausschlaggebend.

«Beim Budget 2023 sieht es nicht so erfreulich aus», sagt der Gemeindepräsident, «wir rechnen mit einem Aufwandüberschuss von 3,23 Millionen Franken.» Ausschlaggebend dafür seien vorwiegend höhere Energiekosten, mehr Ausgaben bei der Bildung und stetig steigende Pflegefinanzierungskosten. «Bei der Bürgerversammlung vom 27. März werden wir den Antrag stellen, den Steuerfuss bei 91 Prozent zu belassen.» Grundsätzlich befinde sich Goldach in einer finanziell soliden Situation, aber auch mit Zukunftsaussichten, die durchaus anspruchsvoll seien. Insbesondere bei der Pflegefinanzierung, im Bildungsbereich und bezüglich Energiekosten sei auch weiterhin von steigenden Ausgaben auszugehen.

Erstmals mit Videobotschaften von Behördenmitgliedern

Gut gewirtschaftet hat die Schule Goldach, die vom Gesamtergebnis

(50 Millionen) 18,6 Millionen Franken beansprucht. «Damit sind wir 200'000 Franken unter Budget und leisten auch etwas zum guten Gesamtergebnis der Gemeinde», sagt Schulpräsident Rolf Deubelbeiss. Mehr Geld brauche die Schule im laufenden Jahr für die regionale Integrationsklasse (130'000), für Schullager, die nun wieder im normalen Mass durchgeführt werden könnten und höhere Energiekosten (230'000). Statt wie üblich 80, würden im neuen Schuljahr 100 Mädchen und Buben in den Kindergarten kommen, weshalb eine zusätzliche Kindergartenklasse eröffnet werde. Aufgrund steigender Schülerzahlen, aktuell 1003 (130 Lehrpersonen) gäbe es auch eine zusätzliche vierte Klasse.

Der Geschäftsbericht, der in alle Haushaltungen geht, fällt neu mit 16 Seiten markant schlanker aus. Wer sich vertieft mit den Zahlen auseinandersetzen will, hat online Zugang zu den Verwaltungsberichten. Erstmals stehen Videobotschaften zur Verfügung, die mittels im Geschäftsbericht abgedruckten QR-Codes aufgerufen werden können. Gemperli sagt dazu: «Mit der neuen, frischen Art der Berichterstattung sollen die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen der behördlichen Tätigkeit in einer noch attraktiveren Form dargestellt werden.»

Dominik Gemperli hält seine Videobotschaft vor der neuen Hängebrücke im Goldachtobel. Bild: PD

An der Bürgerversammlung kommen nicht nur Rechnung und Budget zur Abstimmung. Laut Gemeindepräsident ist auch die Volksmotion zum Gmünderhaus bis dann abstimmungsbereit.