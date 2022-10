ENTSORGUNG Wirbel um neue Grüngutregelung in Waldkirch: Einwohnerinnen und Einwohner wehren sich mit Petition Waldkircher und Bernhardzeller wollen mit einer Petition erreichen, dass der Gemeinderat die neue Grüngut-Regelung nochmals überdenkt. Über 600 Unterschriften sind bisher eingegangen.

Die Waldkircherin Vreni Breitenmoser hat die Petition lanciert. Bild: Arthur Gamsa

Die Grüngut-Sammelstellen in Bernhardzell und Waldkirch werden auf Anfang 2023 geschlossen. Grüngut muss ab dann in Containern gelagert werden und alle zwei Wochen wird es eingesammelt. So steht es im neuen Entsorgungsreglement. Ein Teil der Bevölkerung ist mit der Schliessung nicht einverstanden. «Aufgrund verschiedener Reaktionen und der Unzufriedenheit in der Gemeinde muss der Gemeinderat doch spüren, dass die Bürgerinnen und Bürger die neue Grüngut-Regelung nicht wollen», sagt die Waldkircherin Vreni Breitenmoser. Spätestens nach der Infoveranstaltung vom 29. Juni hätte der Gemeinderat nochmals über die Bücher gehen müssen. Am 9. September hat er im Mitteilungsblatt informiert, dass das Entsorgungskonzept inklusive neuer Regelung des Grüngutes auf den 1. Januar umgesetzt wird.

Die Petition hat einen erheblichen Rücklauf. Bild: Arthur Gamsa

Vreni Breitenmoser will, dass die Sammelstellen bleiben, und hat darum auf eigene Kosten eine Petition lanciert. Sie hat in alle Haushaltungen der Gemeinde 1460 Flyer verteilen lassen. Die Reaktionen aus der Bevölkerung liessen nicht lange auf sich warten. Bis jetzt hätten mehr als 600 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben. Die Petition wird am 15. Oktober eingereicht. Die Petitionäre fordern, dass der Gemeinderat seinen Schliessungsentscheid korrigiert und das jetzige Bring-System beibehält.

Infoanlass war laut Gemeindepräsident keine Alibiübung

Der Gemeinderat hält am Entsorgungskonzept fest: «Für 2023 sind die Verträge mit den Unternehmern unterzeichnet und der Abfallkalender ist im Druck», sagt Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. Sollte sich nach einem Jahr zeigen, dass beim neuen System Optimierungen angezeigt seien, würden diese in die Wege geleitet. Der Gemeinderat sei aber überzeugt, dass die Neulösung ökologisch und ökonomisch der richtige Weg sei. «Wer Abfall verursacht, soll auch für die Entsorgung dieses Abfalls bezahlen.» Der Gemeinderat werde die Petition nach Eingang analysieren und die Bürgerschaft über die daraus allenfalls ableitenden Massnahmen informieren.

Der Waldkircher Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. Bild: Urs Bucher

Der Gemeindepräsident lässt den Vorwurf von Vreni Breitenmoser betreffend Infoveranstaltung vom 29. Juni nicht stehen. Es hätten etwa 70 Personen teilgenommen. An dieser Veranstaltung habe der Gemeinderat informiert, dass ein neues Entsorgungskonzept umgesetzt werde. Nach der Präsentation und den Erläuterungen der Gründe für die Umstellung seien Fragen gestellt und Einwände platziert worden. «Es gab auch emotionale und anschuldigende Äusserungen durch die Initiantin der Petition, was nicht goutiert wurde», sagt Zaccari.

In einem Leserbrief zu schreiben, dass dieser Anlass eine Alibiübung gewesen sei, und zu behaupten, dass ein grosser Teil der Bevölkerung die Umstellung nicht wolle, sei so nicht korrekt. «Es gab nach der Versammlung auch mehrere positive Voten zur Umsetzung.» Zudem wäre es möglich gewesen, eine solche Petition vorher zu lancieren oder uns zumindest nach der Veranstaltung über die Absichten zu informieren, sagt Zaccari.

Grüngut sofort richtig entsorgen

Die Gemeinde hat bereits eine Grüncontainer-Kaufaktion durchgeführt und etwa 40 verkauft. Diese Container sind es, die bei Vreni Breitenmoser sauer aufstossen. «Bei warmen Temperaturen beginnt es zu stinken, wenn sie mit Grüngut gefüllt sind und nur alle zwei Wochen abgeführt werden.» Und bei einem grösseren Garten brauche es Platz, um die Container zu lagern, sagt die ehemalige Kantonsrätin. «Kein schönes Bild in den Quartieren und im Dorf und die Gefahr einer illegalen Entsorgung droht.» Mit dem Bring-System könnten Grüngutabfälle sofort richtig entsorgt werden.

Derzeit kann Grünabfall an sechs Tagen zur Sammelstelle gebracht werden. Dieses System wurde 2019 – nach einer Umfrage bei der Bevölkerung – angepasst und die Öffnungszeiten wurden ausgedehnt. Die Folge von den längeren Öffnungszeiten ist ein massiver Anstieg der Mengen von 281 auf 407 Tonnen und ein massiver Anstieg der Kosten, ist in der Statistik zu lesen. Die jährliche Grüngut-Karte kostet 100 Franken, egal wie viel Grüngut gebracht wird. «Das ist wohl nicht im Sinne des Verursacherprinzips», sagt Zaccari.

Aktuelle Regelung sei ein Luxus

«Zudem wurden nachweislich Grüngutkarten weitergegeben, sodass das Grüngut deponiert wurde, aber die Gemeinde habe die Kartengebühr nicht erhalten.» «Leider wurde von der Gemeinde noch nie die nötige Kontrolle durchgeführt, wer Grüngut auf unseren Plätzen entsorgt», bedauert Breitenmoser. Die Entsorgung sei bei weitem nicht kostendeckend und reisse ein Loch in die Kasse. «Der Gemeinderat hat den Auftrag, die Kosten im Griff zu haben», betont der Gemeindepräsident.

Vreni Breitenmoser weiss, dass die jetzige Grüngut-Sammelstelle eine Luxuslösung ist und sie wäre auch bereit, mehr als 100 Franken zu bezahlen. «Reduzierte Öffnungszeiten, ein geschlossenes Eingangstor beim Sammelplatz und ein sporadisches Controlling der Kartenbesitzer würde schon sehr viel zur guten Lösung beitragen, ohne das bewährte System auf den Kopf stellen zu müssen.» Auch die IG Bernhardzell würde die heutige Lösung gerne beibehalten. «Aber sie ist nicht kostendeckend und nicht verursachergerecht», schreibt der Vorstand. Deshalb pflichtet er dem neuen Entsorgungskonzept bei.