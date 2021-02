Winterfütterung Weshalb Sie Enten am Bodensee trotz Kälte nicht mit Brot füttern sollten – auch wenn's gut gemeint ist Gerade in der kalten Jahreszeit füttern Spaziergänger Enten am See mit altem Brot. Nicht nötig und unter Umständen gar gefährlich, sagen Experten. Das war aber nicht immer so.

Als im Winter 1963 der Bodensee zufror, wurde er für Wasservögel zur Todesfalle. Man fand abgemagerte, erfrorene Enten auf den Eisflächen. Die Fischzuchtgenossenschaft Rorschach übernahm die Fütterung der notleidenden Wasservögel. Die Tiere bekamen in Wasser aufgeweichte Gerste. Hunderte von Enten aller Art, Blesshühner und Haubentaucher fanden sich an den Futterplätzen ein, wie die Tageszeitungen berichteten.

Seegfrörni anno 1963, Rorschach: Wasservögel litten an Hunger - und mussten mit Gerste zugefüttert werden. Bild: Archiv

Stadt und Kanton beteiligten sich an den Kosten und appellierten an die Bevölkerung: «Wir sind um jedes Kilo Gerste froh, die in der Fischzuchtanstalt Rorschach abgegeben werden kann. Vielen Dank allen Spendern.»



In grossen Mengen schadet Brot den Tieren

Zurück in die Gegenwart, Jahrzehnte später. Auch dieser Tage ist es kalt am Bodensee, eisig kalt. Und immer wieder sind Spaziergängerinnen und Spaziergänger zu beobachten, die kleine Säckchen mit altem Brot mitbringen. Das verfüttern sie an Enten, Schwäne oder Möwen. Tut das den Tieren wirklich gut? Oder ist es jetzt, wo Schnee und Eis liegen, sogar nötig? So wie damals, in Zeiten der Seegfrörni?



«Nein», schreibt die Vogelwarte Sempach, «eine Fütterung von Wasservögeln ist nicht nötig.» Die heimischen Wasservögel seien gut an die hiesigen Bedingungen angepasst und würden in geeigneten Gebieten selber ausreichend Nahrung finden. Das gelte auch für den Winter.

Eis und Schnee am Bodensee. Finden Enten genügend Nahrung? Bild: Linda Müntener

Die Zufütterung mit Brot ist heikel. Essen Enten und Schwäne hin und wieder kleine Mengen Brot, gefährde das die Gesundheit zwar noch nicht:

«In Gebieten, wo wenig Pflanzennahrung vorhanden ist, kann eine massive und einseitige Fütterung mit Brot aber zu Verdauungsproblemen führen.»



Auf keinen Fall darf man den Tieren gewürzte Essensreste oder verschimmeltes Brot geben. Hinzu komme, dass herumliegende Brotreste Ratten oder Strassentauben anlocken können - so wie jüngst in der Stadt St.Gallen. Grundsätzlich führe Brot bei Wasservögeln aber nicht zu Magenverletzungen, Verfettung oder Aufquellung, wie immer wieder zu lesen ist. Ebenso trete dadurch keine erhöhte Legenot auf.

Gefährdete Arten brauchen Ruhezonen

Werden an denselben Stellen immer wieder Wasservögel gefüttert, könne dies dazu führen, dass sich dort mehr Tiere aufhalten als normalerweise. Die Experten beobachten, dass an solchen Orten Schwäne öfter geschwächt sind und einen erhöhten Parasitenbefall aufweisen. «Das deutet auf Stress hin. Krankheiten können sich unter Vögeln, die eng zusammenleben, einfacher und schneller ausbreiten.» Schützenswerten Wasservögeln sei ohnehin am meisten geholfen, wenn sie Ruhezonen haben: Plätze, wo sie ganz ungestört sind.