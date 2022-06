Entdecken Gämse, Füchse, tote Frösche: Naturmuseum St.Gallen gibt Einblick in das tierisch-wilde Leben in der Stadt Gämsen leben eigentlich in den Bergen, doch in der Stadt St.Gallen sind sie heimisch geworden. Das Naturmuseum widmet die neue Sonderausstellung der Stadtnatur: In grossen, neugebauten Landschaftsmodellen lassen sich tierische Stadtszenen entdecken – und sogar der Ex-Museumsdirektor.

Matthias Meier, Direktor des Naturmuseums St.Gallen, platziert den Fuchs in der neuen Sonderausstellung «Wildes St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur». Bild: Michel Canonica (2. Juni 2022)

Eine Strassenlaterne beleuchtet den staubigen Asphalt, eine Motte surrt im Kreis ums Licht. Trockene Gräser wuchern am Strassenrand, zwischen Steinen und Dreck liegt Müll, ein Flaschendeckel, ein leerer Milchkarton, ein Ketchup-Tütchen. Eine Elster und ein Milan hocken auf der Strasse, picken an einem toten Frosch. Ein zweiter liegt plattgefahren daneben.

Natur in der Stadt ist keine heile Welt, sondern auch Überlebenskampf. Das vermittelt die letzte Station der neuen Sonderausstellung des Naturmuseums St.Gallen. «Wildes St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur» zeigt auf, welche Tiere in der Stadt heimisch sind, wie sie sich anpassen, wie die Menschen mit ihnen umgehen, und was man machen könnte, um der Natur in der Stadt zu helfen.

Hinter Fledermaus-Fensterladen und Vorhang: Toni Bürgins Wohnzimmer

Am Freitag eröffnet der neue Museumsdirektor Matthias Meier seine erste Ausstellung. Konzipiert hatte sie sein Vorgänger Toni Bürgin. Es sollte seine Abschiedsausstellung werden, pandemiebedingt musste sie verschoben werden. Matthias Meier hat nun inhaltlich mitgearbeitet. Dass Toni Bürgin in der Ausstellung vorkommt, das hat aber der Szenograf ausgeheckt, sagt Meier und grinst verschmitzt, als er Bürgins «Wohnzimmer» zeigt.

In einem der Miniaturhäuser verbirgt sich hinter einem Vorhang ein kleines Zimmer. Stehlampe, Kissen, Bilder an der Wand – darunter das Porträt von Bürgin, das auch im Museumsfoyer hängt. Hier turnt aber ein rotes Eichhörnchen auf Bürgins Schulter, eines der Maskottchen der neuen Ausstellung. Doch Bürgin ist nicht die Hauptperson dieser Station, es geht um die Fledermäuse, die sich hinter dem Fensterladen verstecken.

Versteckt in der neuen Ausstellung dabei: Der ehemalige Museumsdirektor Toni Bürgin. Bild: Michel Canonica

Es braucht mehr als einen Besuch, um alles zu entdecken

Die neue Sonderausstellung begrüsst die Besucherinnen und Besucher schon auf dem Weg zur Kasse: Im Treppenaufgang flattert ein Schwarm Tauben an der Decke. Wer die Rätsel im Forscherheft für Kinder lösen mag, dem stellt sich hier die erste Aufgabe.

Weitere Aufgaben warten in der Sonderausstellung im ersten Stock. Fünf mächtige Stationen sind aufgebaut, Häuserschluchten vermitteln Stadtgefühl. In diese lachsfarbenen Stadtlandschaften hinein sind Dioramen gebaut: präparierte Tiere mit Requisiten zu lebendig wirkenden Szenerien gruppiert. Es sei eine sehr umfangreiche Ausstellung, sagt Matthias Meier, es bräuchte wohl mehr als einen Besuch, um alles zu entdecken. Weil die Ausstellung so aufwendig ist, bleibt sie auch lange zu sehen: bis Februar nächsten Jahres.

Vortrag, Führung, Schnitzeljagd Die Sonderausstellung «Wildes St.Gallen» feiert am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr Vernissage. Kommende Woche startet das umfassende Begleitprogramm mit Führungen, Vorträgen, Exkursionen und Workshops (auch für Kinder und Jugendliche). Zudem lassen sich mit einer speziellen App zwei Schnitzeljagden vom Museum in die Stadt unternehmen. Wer Teil der Ausstellung werden möchte, postet eigene Fotos von Stadttieren auf Instagram mit #stadttiere–nmsg, diese werden in der Ausstellung gezeigt.

Infos unter naturmuseumsg.ch

Meier möchte mit der Ausstellung aufzeigen und sensibilisieren: «Man kann sich nur um das kümmern, was man kennt.» Naturschutz zieht sich wie ein roter Faden durch die fünf Stationen. Jede ist einem Themenfeld gewidmet: Stadt-Natur-Geschichte (vom Urwald über Gallus bis heute), urbanes Wohnen für Mensch und Tier (wie Tiere die Nähe zum Menschen für sich nutzen), Oasen im Stadtlabyrinth (Friedhöfe als Hotspots der Biodiversität), wilde Orte (Tobel als Lebensort für scheue Tiere wie Gämse oder Eisvogel). Die letzte Station thematisiert den steten Wandel, Tag-Nacht, Jahreszeiten, aber auch Klimawandel und eingeschleppte Arten, die sich hier breit machen.

Blick durchs Kellerfenster auf Vorräte und Kellerbewohner: Überall in der Ausstellung warten Nischen und Kästen darauf, entdeckt zu werden. Bild: Michel Canonica

Der Wandel wird aber auch in der gesamten Ausstellung thematisiert. Alle 15 Minuten wechselt das Licht von Tag auf Nacht und wieder auf Tag. Alle Stationen lassen sich im Tag- und Nachtmodus erleben. Wenn es dunkel ist, werden an jeder Station Filme gezeigt. Darunter auch drei des Projekts «Grünes Gallustal», das aufzeigt, wie die Stadt sich gegen den Klimawandel rüsten könnte, wie sie grüner und kühler und biodiverser werden könnte.