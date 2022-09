Engstelle Verkehrssicherheit beim Künzlerpass: Gemeinderat Goldach peilt weitere Verbesserung an Die Regionalgruppe Rorschach des Verkehrs-Club der Schweiz fordert mehr Sicherheit für Kinder beim Künzlerpass in Goldach. Obwohl verkehrstechnische Beurteilungen durch die Kantonspolizei und die Beratungsstelle für Unfallverhütung keinen Handlungsbedarf ergeben haben, will der Rat die Situation beim Künzlerpass verbessern.

Der Gemeinderat Goldach will die Verkehrssituation beim Künzlerpass verbessern. Bild: Rudolf Hirtl

Laut Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli ist der Künzlerpass sicherheitstechnisch seit jeher ein diskutiertes Thema. Bereits im Jahr 2015 seien Eltern mit dem Anliegen an die Gemeinde gelangt, den Schulweg in diesem Bereich sicherer zu gestalten. «Damals resultierte aus den gemachten Abklärungen das Fazit, dass die Verkehrssicherheit gegeben ist. Mit geeigneten Massnahmen wurde die verkehrstechnisch anspruchsvolle Situation zusätzlich verbessert», so Gemperli im Gemeindeblatt Wellenbrecher.

Wieder latent geworden ist das Thema dieses Jahr im Sommer («Tagblatt»-Ausgabe vom 27. Juli). Eltern haben sich nach einem Unfall mit einem Kind auf dem Kindergartenweg beim Künzlerpass an den VCS gewandt. Die Regionalgruppe Rorschach des Verkehrs-Club der Schweiz hat beim Gemeinderat in der Folge einen Antrag eingereicht, der von 67 Eltern unterschrieben wurde und fordert, dass die Verkehrs- und Gefahrensituation beim Künzlerpass, Kreuzung Klosterstrasse/Florastrasse, erneut und beurteilt werden und verbessert werden soll.

Verkehrssituation nicht Ursache des Unfalls

Dominik Gemperli verweist darauf, dass zwei verkehrstechnische Beurteilungen in Auftrag gegeben wurden. Diese zeigen folgendes Bild: «Sowohl gemäss Gutachten der Verkehrstechnik des Kantons St.Gallen als auch der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) wird mit den bereits getroffenen Massnahmen die Verkehrssicherheit nach Massgabe des technisch Möglichen gewährleistet. Handlungsbedarf besteht nach Meinung der Kantonspolizei nicht. Die BFU geht ferner davon aus, dass der Unfall kaum einen direkten Zusammenhang zur Verkehrssituation bzw. zur Infrastruktur aufweise.»

Dennoch, der Gemeinderat Goldach hat laut Gemeindepräsident «viel Verständnis für die Anliegen der mitunterzeichnenden Eltern. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer hat aus Sicht des Gemeinderats oberste Priorität». Diese Aussage gelte insbesondere für Schulkinder, die ein Anrecht hätten, den Schulweg möglichst gefahrlos zu bestreiten. Gemperli: «Vor diesem Hintergrund ist sowohl die Bauverwaltung als auch der Gemeinderat permanent damit befasst, die Sicherheit zu verbessern. Wir sind daher froh und dankbar, entsprechende Anliegen aus der Bevölkerung direkt entgegennehmen zu dürfen.»

Das weitere Vorgehen

Es sei leider aber auch eine Tatsache, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gebe. «Unsere Aufgabe ist es, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Trotz der zitierten Gutachten und Stellungnahmen, welche die Verkehrssicherheit bestätigen, hat sich der Gemeinderat entschieden, weitere Abklärungen zu treffen, wie die Situation beim Künzlerpass allenfalls verbessert werden kann», so Gemperli. Die Bevölkerung werde über allfällig neue Erkenntnisse auf dem Laufenden gehalten.