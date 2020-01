Engelburger Guggenacht: Die Party steigt früher Am Wochenende werden an der Guggenacht 800 bis 900 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Bei der 16. Ausgabe der Engelburger Guggenacht wagen die Verantwortlichen ein kleines Experiment: Statt wie sonst im Februar findet der Anlass dieses Jahr deutlich früher statt – und zwar schon am kommenden Wochenende. «Damit sind wir eines der frühesten Fasnachtsfester in der Ostschweiz», sagt Ruth Widmer, OK-Präsidentin der Guggenacht, die von der Guggämusig Chapf-Chläpfler Engelburg organisiert wird.

Die Änderung kommt nicht von ungefähr: An den Wochenenden im Februar habe es in den letzten Jahren immer mehr ähnliche Anlässe gegeben, sagt Widmer. «Die Fasnacht zieht jedoch nicht mehr wie noch vor 10 oder 15 Jahren.» Die Hoffnung der Verantwortlichen ist darum, dass die Engelburger Guggenacht mit einem früheren Termin mehr Besucherinnen und Besucher anlocken kann. «Wir sind gespannt und freuen uns nun aufs Wochenende», betont Widmer.

Am Freitag spielen DJs, am Samstag die Guggen

Die ersten Rückmeldungen sind gemäss der OK-Präsidentin jedenfalls vielversprechend. Sie rechnet mit zwischen 800 und 900 Besuchern, darunter 400 bis 500 Guggerinnen und Gugger. Los geht das Programm auf der Schulanlage Engelburg am Freitag um 19 Uhr mit einer Bravo-Hits-Party, an der DJs Musik aus den 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahren spielen. Der Eintritt ist frei, eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Anders sieht es am Samstagabend, der eigentlichen Guggenacht, aus. Da kostet der Eintritt 15 Franken und das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Für die Gäste wird dieses Jahr erstmals ein Shuttledienst organisiert, wie Widmer sagt.

Ab 19 Uhr spielen insgesamt acht Guggen – von nah und fern werden sie anreisen. Neben den Gastgebern treten unter anderem die Nuklear-Spränger Thal, Las Lieurs da Trun aus dem Kanton Graubünden und die Stifeliryter Muri aus Bern auf.

Chapf-Chläpfler auf Tour durch die Schweiz

Anders als früher können laut Widmer die meisten Gugger nach ihrem Auftritt bleiben und müssen nicht gleich weiter zum nächsten Anlass. Auch das sei ein Vorteil des früheren Termins, betont sie. Die verschiedenen Guggen fragen die Verantwortlichen indes nicht selber an. Vielmehr wird auf der Internetseite der Guggenacht jeweils ein Formular aufgeschaltet, auf dem sich interessierte Gruppen melden können, wenn sie mitmachen wollen. So habe man jedes Jahr eine neue Auswahl, sagt die OK-Präsidentin.

Die Chapf-Chläpfler selbst gehen in den nächsten Wochen dann auch noch auf eine kleine Tour durch die Schweiz. Sie absolvieren Auftritte unter anderem in Kloten, Bernhardzell, Gossau, Schliern im Kanton Bern, Savognin und Amriswil.

www.guggenacht.ch