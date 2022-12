Energieverbrauch Effizienter und flexibler Strom sparen: Die Stadtwerke Gossau führen ab 2023 intelligente Stromzähler ein Das Stromversorgungsgesetz schreibt allen Energieversorgern vor, bis 2027 mindestens 80 Prozent der herkömmlichen Stromzähler mit Smart Metern zu ersetzen. In Gossau nimmt das Projekt 2023 nun konkrete Züge an. Im Juli werden die ersten Geräte eingebaut.

Ab 2023 ersetzen die Stadtwerke Gossau die herkömmlichen Stromzähler durch Smart Meter. Mit diesen erhalten die Kundinnen und Kunden eine bessere Kontrolle über ihren Stromverbrauch. Gaetan Bally/Keystone

Diese Situation kennen derzeit noch viele Personen: Einmal pro Jahr steht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des lokalen Energiedienstleisters vor der Tür, um den Stand des Stromzählers abzulesen. Anschliessend wird eine Rechnung für den verbrauchten Strom erstellt, die mit den bereits geleisteten Akontozahlungen verrechnet wird. Viele Personen wissen oft nicht, wie viel Strom welches Gerät verbraucht und wie der Energieverbrauch im Haushalt reduziert werden könnte – aufgrund der aktuellen Energiekrise jedoch ein für viele wichtiges Thema.

Das alles soll sich in Zukunft ändern. Der Stromverbrauch soll transparenter werden. Dank sogenannter Smart Meter (Intelligente Stromzähler). Diese messen den Verbrauch in Echtzeit. Gleichzeitig kann der Smart Meter aber auch Daten empfangen, zum Beispiel neue Tarife oder Software-Updates. Damit wird der Prozess von der Messung des Stromverbrauchs bis zur Abrechnung digitalisiert.

Mit einem Smart Meter kann jeder seinen Stromverbrauch detailliert nachvollziehen und somit auch besser kontrollieren, was wiederum eine effizientere Stromnutzung ermöglicht. Intelligente Stromzähler sind daher auch ein Bestandteil der Energiestrategie 2050 des Bundes: Die Stromversorgungsverordnung schreibt allen Energieversorgern vor, bis 2027 mindestens 80 Prozent der herkömmlichen Stromzähler mit Smart Metern zu ersetzen. In Gossau nimmt das Projekt nach langen Vorbereitungen 2023 nun konkrete Züge an.

Projekt befindet sich im Zeitplan

Im Dezember 2019 starteten die Stadtwerke Gossau das Smart-Meter-Projekt. Im Rahmen eines Submissionsverfahrens entschieden sie sich für eine Zusammenarbeit mit der Firma Evulution in Landquart. Die Lösung besteche durch eine «moderne Software-Architektur sowie eine intuitive Bedienoberfläche» und erfülle die technischen Anforderungen zur Datensicherheit, teilten die Stadtwerke im März dieses Jahres mit.

Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke Gossau. PD

Seit dem Startschuss für die Umsetzung des Projektes im Frühling ist einiges passiert, wie Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke, ausführt. Das Smart-Meter-Projekt bestehe aus drei Teilprojekten: dem eigentlichen intelligenten Mess- und Regelsystem, dem dazugehörenden Übertragungsnetz und dem Kundenportal Energyboard.

«Bis zum Sommer mussten die Detailpflichtenhefte mit den Systemlieferanten fertiggestellt werden», sagt Schönenberger. «Nach den Sommerferien konnte dann die Software in Betrieb genommen und erste Testgeräte im Labor der Stadtwerke über Glasfasern des Gossauer Glasfasernetzes angeschlossen werden.» Bis zum Jahresende gehe es nun darum, sämtliche Konfigurationen vorzubereiten sowie interne Prozesse anzupassen und an den Geräten im Labor zu testen. «Das Projekt ist im Terminplan.»

2023 werden die ersten 600 Smart Meter verbaut

Der sogenannte Rollout – die Einführung der Endgeräte – startet im Juli 2023. Vorgängig werde im Februar in einer ausgewählten Liegenschaft in Gossau ein Pilot durchgeführt, um die im Labor vorbereiteten Konfigurationen und Prozesse zu testen, sagt Schönenberger. Insgesamt sollen 2023 rund 600 herkömmliche Stromzähler ersetzt werden. Anschliessend ist geplant, jährlich rund 2000 Zähler zu verbauen. Bis 2027 soll der grösste Teil der rund 10'500 bestehenden Stromzähler ersetzt sein.

Wieso werden nicht gleich alle Zähler ersetzt? Das Stromversorgungsgesetz schreibe bis Ende 2027 eine Abdeckung von 80 Prozent vor, begründet Schönenberger:

«Der Projektplan ist auf diese Zahl ausgerichtet. Der Rest wird danach ebenfalls erschlossen.»

Das Smart-Meter-Projekt löst in den nächsten Jahren Kosten von 7,5 Millionen Franken aus. Die Amortisation erfolgt über die Erträge aus dem Netznutzungsentgelt. Die Investitionen lohnen sich, so Schönenberger. «Dank der Smart Meter stehen den Kundinnen und Kunden künftig jederzeit aktuelle Daten zu ihrem Stromverbrauch zur Verfügung. Auch die Wasser- und Gaszähler werden mit dem Smart Meter verbunden.» Abgerechnet werde mit effektiven Werten, die Akontorechnung entfalle.

Die Viertelstundenwerte werden im neuen Kundenportal verfügbar sein. Kundinnen und Kunden haben damit eine bessere Kontrolle über ihren Stromverbrauch. Bei Optimierungsmassnahmen sei somit schnell ersichtlich, ob diese auch wirklich effektiv sind. Schönenberger sagt:

«Die Energiekrise hat dazu geführt, dass sich viel mehr Leute mit dem Thema Energieverbrauch beschäftigen.»

Intelligente Messsysteme könnten den Verbraucherinnen und Verbrauchern dazu wertvolle Informationen liefern. Und die Stadtwerke selbst erhalten aus den erhobenen Daten «wertvolle Plandaten» für den zukünftigen Netzausbau.