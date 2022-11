Energiekrise Hilferuf der St.Galler Gassenküche: «Die Situation ist für uns angespannter denn je» Steigende Energiepreise und Inflation stellen die St.Galler Gassenküche vor ein Problem: Die Betreiberin Stiftung Suchthilfe muss 50'000 bis 80'000 Franken mehr auftreiben, um die komplett spendenfinanzierte Gassenküche durch den Winter zu bringen. Der Medienanlass vor dem jährlichen Suppentag wird zum Hilferuf.

Regine Rust, Geschäftsleiterin Stiftung Suchthilfe, Mithat Foster, (Mitte) Betriebsleiter Gassenküche und Gassenküchen-Besucher José Costa berichten über die Herausforderungen. Bild: Marius Eckert (St.Gallen, 2. November 2022)

«Ohne uns wüssten viele Menschen nicht, wohin in diesen Zeiten», sagt die Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe. Die Stiftung betreibt die Gassenküche in St.Gallen, doch Unterstützungsgelder bekommt sie dafür nicht. Die Gassenküche wird komplett durch Spenden finanziert, sagt Geschäftsleiterin Regine Rust.

Die Gassenküche hat zum jährlichen Medienanlass geladen. Im holzgetäferten Raum im Linsebühl ist Betrieb, Helfer sortieren Kistenstapel mit Gemüse und Obst, aus der Küche hört man es Brutzeln und Zischen. «Buntes Geschnetzeltes, Reis, Salat», schreibt eine Mitarbeiterin auf die Tafel, das wird es heute zum Mittagessen geben, drei Franken kostet das Menu. An diesem günstigen Preis will die Gassenküche unbedingt festhalten. Trotz steigender Energiepreise, trotz steigender Lebensmittelpreise. Man setze alles daran, dass es keinen Teuerungsaufschlag gebe, sagt Rust. Ihr werde jeden Monat bang, wenn sie die Rechnungen anschaue.

Die Organisatoren merken, dass mehr Menschen zum Mittagstisch kommen. Dass mehr Menschen auch einfach so vorbeikommen, sie sehen viele neue Gesichter, sagt Rust. Und sie merken, dass sich jetzt schon weniger Menschen das günstige Mittagsmenu leisten können: Mehr und mehr warten bis 15 Uhr, dann gibt es das Mittagessen gratis.

Im Gastraum 19 Grad, in den Büros 18 Grad

Die Gassenküche braucht auch dieses Jahr Spenden. Aber noch mehr als sonst. Geschäftsleiterin Regine Rust rechnet fürs Budget mit bis zu einem Viertel an Mehrkosten: 50'000 bis 80'000 Franken. Grund: die steigenden Energiekosten. «Wir spüren die steigenden Kosten wie jeder andere Gastrobetrieb», sagt Rust. Sie schauen, wo sie sparen können, sagt Mithat Foster, Betriebsleiter der Gassenküche. Die Heizung in den Büros haben sie auf 18 Grad runtergedreht, im Gastraum der Gassenküche auf 19 Grad, das würde reichen, um sich aufzuwärmen, sagt er, wenn viele Gäste da sind, heize sich der Raum durch die Körperwärme fast von selber auf.

Regine Rust, Geschäftsleiterin Stiftung Suchthilfe. Bild: Marius Eckert

Vor einem Jahr war die Situation schon schwierig, sagt Geschäftsleiterin Rust. Damals wegen Corona, Abstand, Lockdown, Einsamkeit. Dieses Jahr sei es nicht besser.

«Die Situation wirkt sich extrem aus, gerade für Menschen am Rand der Gesellschaft.»

Viele der Gassenküche-Gäste seien gestorben, dieses Jahr lag die Sterberate dreimal so hoch wie sonst, sagt Rust. Sie versuchen, noch mehr zu unterstützen, da zu sein für Menschen in Not.

Menschen bringen Lebensmittel vorbei oder gestrickte Socken

José Costa kommt seit vielen Jahren in die Gassenküche. Er mag den Austausch dort. Und: So wie hier habe er nirgends erlebt, dass für einen gesorgt werde. Seine Jacke habe er von der Kleiderabgabe. Man bekomme hier auch immer gratis Brot und Milch. Und könne Lebensmittel mitnehmen.

Auch da seien sie auf Spenden angewiesen, sagt Rust, sie hätten zum Glück viele treue Spenderinnen und Spender, die Lebensmittel vorbeibringen oder Schals, Mützen und Socken stricken. Auch da sei der Bedarf gestiegen.

Eine Frau kommt herein, sie ist im weissen BMW vorgefahren. Sie gibt Rust eine Tüte voller Lebensmittel, Pasta, Couscous, Kapern, Schokolade. Sie wolle nur rasch etwas vorbeibringen, sagt sie. Regine Rust bedankt sich. Das passiere fast täglich, sagt sie – und freut sich. Später wird sich jemand anderes darüber freuen können. Helfen findet oft im Kleinen statt.