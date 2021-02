Energieförderung Bis zu 4000 Franken pro Anlage: Wer in Gossau Solarstrom speichert, erhält Geld Die Stadt Gossau baut die Energieförderung aus: Neu werden Energiespeicher für Fotovoltaikanlagen gefördert. Für Wasser-Wasser-Wärmepumpen gibt es doppelt so viel Geld wie bisher.

Die Stadt Gossau zahlt neu Beiträge an Solarstrom-Speicher. Bild: Benjamin Manser

Die Besitzer von Fotovoltaikanlagen sollen den Strom, den sie damit auf dem Hausdach erzeugen, vermehrt für den Eigengebrauch speichern. So will es die Stadt Gossau. Und anscheinend wollen das auch immer mehr Hausbesitzer. Denn in der Bevölkerung steigt die Nachfrage nach solchen Speichersystemen, wie Martin Künzler sagt. Er ist Energiefachmann bei den Gossauer Stadtwerken und verwaltet den städtischen Energiefonds. Bei der Energieberatung würden immer öfter Fragen zu diesem Thema gestellt, erzählt er.

So viel Geld gibt es aus dem Energiefonds Mit Beiträgen aus dem Energiefonds und einem Energiecoaching sollen die Energiewerte der Gebäude in der Stadt Gossau nachhaltig verbessert werden. Für die Förderbeiträge steht pro Jahr eine halbe Million Franken zur Verfügung. Dieser Betrag werde in der Regel auch aufgebraucht, sagt Martin Künzler, der den Fonds verwaltet. Am grössten ist die Nachfrage nach Beiträgen für Fotovoltaikanlagen, Gebäudesanierungen und Wärmepumpen. (mbu)

Darum hat der Stadtrat die Fördermassnahmen aus dem Energiefonds ausgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst. Gültig sind die neuen Regeln seit dem 1. Januar. Konkret leistet die Stadt neu Beiträge an Solarstromspeicher. Darin wird tagsüber überschüssige Energie gespeichert, die dann am Abend und in der Nacht zur Verfügung steht. Ohne einen solchen Speicher fliesst der überschüssige Strom ins Netz und nachts muss die Energie dann eingekauft werden.

Nutzer sollen die ökologischeren Systeme wählen

Für herkömmliche Energiespeicher (Lithium-Ionen) zahlt die Stadt einen Beitrag von pauschal 1500 Franken, für ökologische Systeme (giftstofffrei und vollständig rezyklierbar) gibt es 4000 Franken. Weil ökologische Systeme teurer seien, leiste man da einen höheren Beitrag, sagt Künzler. Finanziell mache es für den Nutzer so unter dem Strich keinen Unterschied, welches System er wählt. Er betont:

«Unsere Hoffnung ist natürlich, dass sich die Leute dann für die ökologischere Variante entscheiden.»

Martin Künzler, Energiefachmann bei den Gossauer Stadtwerken. Bild: PD

Doch welche Gründe sprechen allgemein für Speichersysteme? Es gebe mehrere Aspekte, sagt Künzler. Einerseits gebe es sicher jene, die einfach etwas Sinnvolles tun wollten. Andererseits hätten solche Systeme auch wirtschaftliche Vorteile. Was er damit meint: Der Strom kostet in Gossau derzeit zwischen 18 und 20 Rappen pro Kilowattstunde. Wer Strom ins Netz einspeist, erhält 9 Rappen pro Kilowattstunde. «Wenn man den Strom aus dem Speicher bezieht, spart man theoretisch also die Differenz und zudem die Netznutzungskosten.» Nicht berücksichtigt sind in dieser Rechnung indes die Anschaffungskosten für die Anlage.

Grundwasser für Wärmegewinnung nutzen

Die Stadtwerke schätzen, dass zu Beginn pro Jahr etwa sieben Anträge zur Förderung solcher Speichersysteme eingehen. Diese Schätzung basiere auf Zahlen des Verbandes Swisssolar, wonach derzeit bei rund 15 Prozent aller neu gebauten Fotovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern auch ein Stromspeicher installiert werde, sagt Künzler. Mit der Zeit dürfte die Nachfrage danach indes steigen.

Das wäre auch im Sinne der Stadtwerke. Denn je mehr Menschen den Strom für den Eigengebrauch speichern, desto mehr verbessert sich die Netzsituation. Künzler erklärt:

«Das Stromnetz könnte so entlastet und die Spitzen könnten gebrochen werden.»

Unter Gossau verläuft ein Grundwasserstrom

Doch die neuen Beiträge für Stromspeicher sind nicht die einzige Änderung bei der Energieförderung. So verdoppelt die Stadt Gossau auch den Beitrag an Wasser-Wasser-Wärmepumpen auf pauschal 6000 Franken. Bei diesen Systemen wird Grundwasser als Wärmequelle für die Heizung genutzt. Und das Potenzial dafür ist in Gossau gross, denn im Untergrund befinden sich «erhebliche Grundwasservorkommen», wie die Stadt schreibt, vor allem in der Talsohle entlang der St.Gallerstrasse.

Dieses Grundwasservorkommen ist aber auch der Grund dafür, wieso Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Erdwärmesonden in diesem Bereich selten zugelassen werden. «Die Gefahr von Komplikationen ist zu gross, weil man dafür durch das Grundwasser durchbohren muss. Und dieses dient auch als Trinkwasser», sagt Künzler. Wasser-Wasser-Wärmepumpen seien da eine gute Alternative, aber auch relativ teuer. Seit er 2014 bei den Stadtwerken angefangen habe, sei dafür auch noch nie ein Beitragsgesuch eingereicht worden, so Künzler. «Wir hoffen, dass sich das nun ändert.»