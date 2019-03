Endlich hat sie Zeit zum Lesen: Gossaus Stadtbibliothekarin geht in Pension Nach fast 20 Jahren gibt Elisabeth Keller die Leitung der Stadtbibliothek Gossau ab. Ihre Zeit an der Spitze war geprägt vom Wandel der Volksbibliothek zur modernen Stadtbibliothek. Herbert Bossart

Nach fast 20 Jahren verlässt Elisabeth Keller die Stadtbibliothek Gossau. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Nächsten Donnerstag ist es so weit: An der Hauptversammlung des Trägervereins Stadtbibliothek übergibt Elisabeth Keller die Verantwortung für den Betrieb der Stadtbibliothek Gossau offiziell an ihre Nachfolgerin Helene Thür. Damit endet die fast 20 Jahre dauernde Ära von Elisabeth Keller, die als «Frau Stadtbibliothek» massgeblich an der Entwicklung der ehemaligen Volksbibliothek zu einer modernen Stadtbibliothek beteiligt war.

Elisabeth Keller-Schweizer, geboren 1959, wuchs in der Waldstatt auf und wohnt seit über 30 Jahren in Andwil. Nach der Lehre als Pflegefachfrau und der Ausbildung zur Stationsschwester arbeitete sie zunächst im Spital Grabs. Es folgte der «Totalausstieg und Umstieg» ins Familienleben. Bis zur Jahrtausendwende widmete sich Elisabeth Keller ihrer Familie mit vier Kindern. «Als die Kinder aber langsam flügge wurden, begann ich mir Gedanken zum beruflichen Wiedereinstieg zu machen», sagt Keller. «Weil sich das Gesundheitswesen aber in eine für mich kritische Richtung zu entwickeln begann, habe ich mich für einen Richtungswechsel und den Einstieg ins Bibliothekswesen entschieden.»

Bibliothek platzte aus allen Nähten

Als langjährige Aktuarin der katholischen Kirchgemeinde Andwil-Arnegg hatte sie immer wieder mit der Pfarreibibliothek zu tun. Damit hatte sie eine «erste Ahnung» vom Bibliothekswesen. Als der damalige Verein Volksbibliothek Gossau eine Aktuarin suchte, wagte sie 2001 den Einstieg. Es blieb aber nicht bei der Vereinsarbeit. Schritt um Schritt wurde sie als Aushilfe und Stellvertreterin Teil des Tagesgeschäfts der Volksbibliothek (Vobi), die damals noch im alten Gemeindehaus an der Gutenbergstrasse untergebracht war. «Damals habe ich auch den SAB-Grundkurs» besucht», sagt Elisabeth Keller. SAB steht für Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken der Schweiz. Die SAB ist heute unter dem Namen Biblio-Suisse tätig. Mit dem nötigen Rüstzeug im beruflichen Rucksack wagte Keller 2005 schliesslich den Einstieg als Vobi-Mitarbeiterin.



2006 absolvierte sie dann den Leitungskurs der SAB, um ein Jahr später mit einem Teil-Pensum die Leitung der Gossauer Volksbibliothek zu übernehmen. «Schon damals musste ich feststellen, dass die Volksbibliothek in den Räumen des Alten Gemeindehauses aus allen Nähten platzte», erinnert sich Keller. «So begannen wir schon 2008 mit der Suche nach einem neuen Zuhause.» Mit einem professionellen Konzept für eine Stadtbibliothek machte sie sich zusammen mit dem Vobi-Vorstand auf die mühsame Suche. Es dauerte über drei Jahre, bis sich mit dem Happy-Areal eine Lösung abzeichnete. «Eine Lösung, die sich dann aber als schlichtweg ideal für unsere Vorstellungen entwickelte», freut sich Elisabeth Keller heute noch.

Bezug der Stadtbibliothek war ein Quantensprung



Nach dem Ja der Gossauer Stimmberechtigten zum Projekt Stadtbibliothek war es 2013 soweit. Die Volksbibliothek zügelt ins ehemalige Verwaltungsgebäude der Happy AG und wurde zur Stadtbibliothek. «Das war für die lesebegeisterte Bevölkerung von Gossau und auch für uns vom Vobi-Team ein Quantensprung», sagt Keller. «In den grosszügigen, von einer Bibliothek-Architektin geplanten Räumlichkeiten konnten wir unsere Ideen von einer modernen Bibliothek mit diversen Medien verwirklichen. Von den 17000 Medieneinheiten der Volksbibliothek konnten wir bis heute auf 25000 Einheiten zulegen und die Selbstverbuchung einführen.»



Die Zahl der Benutzer und der Ausleihungen stieg sprunghaft an. Gleichzeitig begann sich die Nachfrage zu verändern. «Heute sind digitale Medien stark gefragt, zudem wollen unsere Kunden immer die neusten Bücher», schildert Keller die Entwicklung. Mit der «Strategie 2020» reagiert der Vorstand darauf. An dieser Strategie, welche die Bibliothek zu einem Treffpunkt für Medieninteressierte und die Bevölkerung machen will, hat Elisabeth Keller mitgearbeitet. «Mit der Umsetzung und meinem 60. Geburtstag ist jetzt der ideale Zeitpunkt für meinen Rückzug aus dem Bibliotheksgeschäft gekommen.» Die frei werdende Zeit will sie für ihre Familie und Hobbys nutzen. «Endlich habe ich wieder genügend Zeit zum Lesen.»