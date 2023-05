Altenrhein People's-CEO kontert Kritik der Airportgegner und verweist auf Millioneninvestitionen zugunsten der Klimaneutralität Die Aktion gegen Fluglärm hält wenig von den Bemühungen des Airports in Altenrhein, die CO 2 -Emissionen zu verringern und bezeichnet den People's-Linienjet gar als «Dreckschleuder». People's-CEO Thomas Krutzler verweist auf kostenintensive Investitionen, um die Klimaziele zu erreichen.

CEO Thomas Krutzler bekräftigt, dass People's in Altenrhein mit Nachdruck am grünen Fussabdruck arbeitet. Bild: Ralph Ribi

Der Airport in Altenrhein will null CO 2 -Emissionen erreichen und stellt sich dafür einem internationalen Zertifizierungsprogramm. Mittlerweile hat People's dabei Stufe 2 erreicht, für die unter anderem eine signifikante Reduktion der CO 2 -Emissionen nachgewiesen werden musste.

Laut Aktion gegen Fluglärm (AgF) ist es auf den ersten Blick erfreulich (Tagblatt vom Montag, 8. Mai), dass die Fluggesellschaft Ziele zur Reduktion der Emissionswerte definiert hat. Allerdings frage sich die AgF, wieso immer noch mit der alten Embraer E170, einer wahren Dreckschleuder, Linien- und Charterflüge durchgeführt würden. Diese Maschine verbrauche 30 Prozent mehr Kerosin im Vergleich zu einem neuen Flugzeug.

People's peilt Lösung mit nachhaltigem Treibstoff an

People's-CEO Thomas Krutzler räumt zwar ein, dass der 2007 gebaute Passagierjet etwas mehr Kerosin verbraucht, er relativiert allerdings die von der AgF verbreiteten Verbrauchszahlen. «Der höhere Emissionsausstoss/Verbrauch gegenüber dem neusten vergleichbaren Embraer-Modell liegt bei sieben bis zwölf Prozent.»

Im Zuge der laufenden Wartungs- und Unterhaltsarbeiten, so der CEO weiter, seien zudem sehr kostenintensive Investitionen in die Triebwerke - auch hinsichtlich Effizienz - vorgesehen. Parallel dazu arbeite People's im Zuge der Null-CO 2 -Emissionsthematik an einer Lösung mit nachhaltigem Treibstoff (SAF) für alle in Altenrhein relevanten Luftfahrzeuge.

Der Airport kämpfe mit massivem Druck für die Ausweitung der Flugzeiten von bis zu täglich vier Stunden, kritisiert die Aktion gegen Fluglärm. Thomas Krutzler sagt dazu: «Die angestrebten Anpassungen im Zuge der Staatsvertragsverhandlungen zwischen der Schweiz und Österreich sehen keine Ausweitungen von bis zu täglich vier Stunden vor.»

Den möglichen Öffnungszeitenanpassungen an zwei Feiertagen, der Aufhebung der Mittagsschliessung respektive der Verlängerung im Falle von Verspätungsabbau für den Linienverkehr, stünden eingeschränkte Betriebsbedingungen im Bereich der General- und Business Aviation inklusive Helikopterflügen gegenüber – somit sei dies also ein ausgewogenes Gesamtpaket, im Interesse aller direkt und indirekt Beteiligten. Über den aktuellen Stand dieser Verhandlungen könne er keine Aussage machen, dies sei Verhandlungsgegenstand zwischen den erwähnten Gesprächsparteien.

Flugsicherheit steht an erster Stelle

Die AgF kritisiert Flüge von People's, bei denen trotz mehrfachen Versuchs nicht in Altenrhein gelandet würde und die nach Friedrichshafen umgeleitet würden. Ein Ausweichen nach Friedrichshafen nach mehreren vergeblichen Landeversuchen findet laut Thomas Krutzler allerdings so gut wie nie statt. «Unsere Crew verfährt strikte nach unseren, teils durch Embraer vorgegebenen, Prozedere, das sich wiederum nach klaren Vorgaben richtet. Sollte es meteorologisch bedingt nicht möglich sein in Altenrhein zu landen, wird ein alternativer Platz angesteuert . Eine ‹Versuchstaktik› existiert nicht – es gilt immer safety first.»

Dass People's wie von der AgF behauptet «kleine» Privatjets vermiete, stimme nicht: «Wir bieten lediglich unseren eigenen Embraer für Einzelanfragen an. Anhand der sehr bedingten Verfügbarkeit lässt sich dies jedoch nur selten umsetzen.»