Emissionen Airport Altenrhein: Aktion gegen Fluglärm stellt People’s einen «dreckigen Fussabdruck» aus Der Airport in Altenrhein arbeitet daran, null CO 2 -Emissionen zu erreichen, und stellt sich dafür einem Zertifizierungsprogramm. Die Aktion gegen Fluglärm (AgF) stellt dieses Vorhaben in Frage und kritisiert, dass weiterhin mit der alten Embraer E170 geflogen werde, «einer wahren Dreckschleuder».

Cécile Metzler, Präsidentin der Aktion gegen Fluglärm, kritisiert die People’s-Verantwortlichen scharf. Bild: Rudolf Hirtl

Cécile Metzler, Präsidentin der Aktion gegen Fluglärm, nimm in ihrer Mitteilung den Bericht im «St.Galler Tagblatt» (15. April) auf, in dem war zu lesen, dass People’s am «grünen» Fussabdruck arbeitet. Der Airport in Altenrhein will null CO 2 -Emissionen erreichen und setzt dafür das Zertifizierungsprogramm des Flughafenverbands (ACI) um, welches das Treibhausgas-Emissions-Management von Flughäfen messbar macht.

Auf den ersten Blick höre sich alles sehr erfreulich an, so Cécile Metzler. Doch stellt sich die Aktion gegen Fluglärm die Frage: «Wie kann dieselbe Fluggesellschaft einerseits an der Reduktion der Emissionen arbeiten und andererseits gleichzeitig mit massivem Druck für die Ausweitung der Flugzeiten bis zu täglich vier Stunden kämpfen?»

Einer der lautesten Jets beim Abheben

Erfreulich sei auch, auf den ersten Blick zu erfahren, dass die Fluggesellschaft die Ziele zur Reduktion der Emissionswerte definiert habe. Allerdings fragt sich die AgF, wie es denn zu verantworten sei, dass immer noch mit der alten Embraer, einer wahren Dreckschleuder, Linien- und Charterflüge durchgeführt würden. Die AgF-Präsidentin: «Die Embraer 170 war schon als neues Flugzeug einer der lautesten Vögel beim Abheben. Inzwischen in die Jahre gekommen, verbraucht diese Maschine bis 30 Prozent mehr Kerosin im Vergleich zu einer neuen, und der Lärm ist leider noch länger und weiter zu hören. Es scheint also, dass ohne schlechtes Gewissen und mit sehr grossem ‹dreckigem Fussabdruck› weitergeflogen wird.»

Auch interessant sei zu lesen, dass ab München der Sinkflug bis fast zur Landung auf Leerlauf gesetzt werde. Demgegenüber fielen jedoch die Flüge um ein Mehrfaches ins Gewicht, bei denen wegen schlechter Wetterlage und mehrfachen Versuchs in Altenrhein gelandet würde und welche zurück nach Friedrichshafen umgeleitet würden. In der Mehrheit dieser Fälle, wäre es nach Meinung von Cécile Metzler wesentlich «grüner», wenn erst gar nicht zum Flug gestartet würde.

People’s-Airport soll sofort Anzahl Flüge reduzieren

Sie schreibt zudem: «Wie kann man einen ‹grünen Fussabdruck› realisieren wollen, wenn täglich Privatjets mit kleinster Anzahl Passagieren an Bord landen und starten? Wie kann der grüne Fussabdruck glaubhaft angestrebt werden, wenn vom Eigentümer des privaten Flugfeldes ebensolche Privatjets zum Mieten angeboten und geflogen werden?»

Die Embraer 170 der People's verbraucht laut der Aktion gegen Fluglärm 30 Prozent mehr Kerosin im Vergleich zu einem neuen Jet. Bild: Tino Dietsche

Auf den zweiten Blick sei klar: Nur wenn weniger geflogen werde, könne auch ein Beitrag zur Reduktion der Klimabelastung erreicht werden. «Die People’s könnte wenigstens sofort handeln und so ein ganz klein wenig zur Klimaschonung beitragen.»