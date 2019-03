Emily Wells: Eine Musikerin wie ein ganzes Orchester Die Multiinstrumentalistin Emily Wells spielt am Donnerstag in der Grabenhalle. Auf der Bühne setzt die US-Musikerin ihre Songs neu zusammen – und schafft so eine einnehmende Intensität. David Gadze

Schlagzeug, Mikrofon und allerhand Geräte: Emily Wells baut ihre Songs aus diversen Instrumenten und Klängen. (Bild: Dia Dipasupil/Getty)

Manchmal können die Ohren trügen: Schliesst man an einem Konzert von Emily Wells die Augen, könnte man meinen, eine mehrköpfige Gruppe von Musikanten stehe mit ihr auf der Bühne. Dabei steht die Texanerin, die seit Jahren in New York lebt, ganz allein da, umgeben von Instrumenten und Geräten. Und es gelingt ihr, die Halle ganz allein einzunehmen – mit ihrer Stimme und der Musik. Sie singt, sie spielt, sie loopt – und sie erschafft aus wenigen Komponenten eine Klangdichte, in der man sich vom ersten Ton an verfängt.

Emily Wells’ Musik ist eine so experimentelle wie vielfältige Mischung aus Pop, Electronica, Americana und Kammermusik. Die klassisch ausgebildete Violinistin, die bereits mit vier Jahren zu musizieren begann, baut das Grundgerüst ihrer Songs fast immer aus ihrer Stimme und der Violine. Dabei lässt sie viel Platz für Zerbrechlichkeit – und gibt ihnen so zusätzliche Kraft.

Brandneues Album im Gepäck

Die Konzerte von Emily Wells sind vor allem deshalb ein Erlebnis, weil die 37-jährige Musikerin ihre Songs auf der Bühne zu neuem Leben erweckt. Sie zerlegt sie in ihre Einzelteile und setzt sie dann gekonnt neu zusammen, Stück für Stück, Klang für Klang – mit Violine, Gitarre, Schlagzeug, Glockenspiel, Keyboard, Synthesizer, Loopgeräten und anderem.

Wie faszinierend das ist, hat Emily Wells schon dreimal in der Grabenhalle gezeigt. Für ihren vierten Auftritt morgen in St.Gallen bringt sie ihr neues Album «This World Is Too _____ For You» mit, auf dem die Musikerin ihren kunstvollen Pop zelebriert. Allein das pulsierende Eröffnungsstück «Remind Me To Remember» oder das reduzierte «Ruthie» live zu hören, dürfte jeden Eintrittsfranken wert sein.